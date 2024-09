“Ahora sí fue obvia”, el look de Karol G con falda de flecos con el que la acusan de nuevo de copiar a Shakira

Karol G y Shakira son de las cantantes colombianas más famosas y exitosos que han formado una sólida carrera, una más larga y la otra más corta, por sus edades.

Ambas se unieron para el tema TQG, que fue todo un éxito y donde dejaron ver que se llevaban muy bien. Sin embargo, aunque Karol G le ha expresado amor y admiración a Shakira, parece que su relación ya no es la mejor.

Mucho se ha hablado de una supuesta rivalidad entre las famosas y ahora, muchos usuarios aseguran que Karol G quiere copiar a Shakira con su nuevo estilo y sus looks.

“Ahora sí fue obvia”, el reciente look de Karol G con falda de flecos con el que la acusan de nuevo de copiar a Shakira

Desde que Karol G presumió su nuevo look de cabello, llevando sus raíces negras y en el resto del cabello un tono platinado, han asegurado que da “vibras” de Shakira.

Ahora, durante su última presentación en Brasil, la famosa llevó un atuendo negro de cuero y flecos que hizo desatar la polémica y aseguraron que ahora sí quiso imitar a la colombiana.

Karol G llevó un top de flecos negro con una falda corta de cuero y también con flecos, maxi botas de cuero en el mismo tono y su cabello suelto y al natural como mojado, recordando a la Shakira de los 2000 cuando cantaba Wherever.

“Cómo que quiere imitar a Shakira 😂”, “OMG hasta pensé que era Shakira, ahora sí fue muy obvia Karol”, “parece el look de Shakira”, “ahora quiere ser como su patrona, pero jamás la igualará”, “@karolg tú no eres Shakira! Esa historia ya se contó.! 😴😴”, “deberías querer brillar por ti misma, no imitando a otra”, “ni que lo intentes podrás ser Shaki”, “como ella solo hay una, tú no podrás igualarla nunca”, “aunque trates de vestirte como la diosa, nunca serás ella”, fueron algunas de las reacciones en redes.

La famosa se ha caracterizado por sus looks sexys con brasier, minifaldas, vestidos, pantalones a la cadera, y ha pasado por diferentes tonos de colores de cabello como rubio, rojo, rosa, tonos que casualmente también ha llevado Shakira a lo largo de su carrera.

Sin embargo, sus fans han salido a defenderla y aseguran que no intenta parecerse a nadie, menos a Shakira, pues es una cantante exitosa por sí misma y no necesita de nadie más.