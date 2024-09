“Parece de Shein”, el vestido de hermana de Karol G por el que la critican y acusan de tener “mal gusto”

La hermana de la cantante recibió miles de críticas por su look

Karol G es una de las cantantes más exitosas del momento y no solo cuenta con gran talento y belleza, también con una familia hermosa y unida.

A través de redes la famosa deja ver que tiene una gran relación con sus padres y sus hermanas Verónica y Jessica, quienes son muy unidas.

De hecho, Jessica, trabaja con la cantante por lo que pasa mucho tiempo con ella y se encarga que cada detalle en sus conciertos, presentaciones y demás sean los mejores.

Recientemente las hermanas y padres de Karol G la acompañaron en uno de sus conciertos y Verónica se encargó de compartir unas fotos familiares hermosas, donde se ven todos unidos y felices.

Sin embargo, su hermana Jessica fue criticada por el vestido que usó para el evento pues aseguran que era de “mal gusto” y además parecía de Shein.

La joven llevó un vestido largo y ancho, de tiras gruesas y cuello redondo en tono plateado y complementó su look con un cinturón fino en tono negro y sandalias destalonadas en el mismo tono, además que llevó su cabello recogido en un moño alto y despeinado.

“Muy linda la hermana pero tiene muy mal gusto a la hora de vestir”, “que vestido tan feo”, “ese vestido parece de Shein, no tiene la hermana para darle un mejor vestido”, “que feo se visten las tres, ni a cual irle”, “ella es hermosa, pero ese vestido terrible”, “ese vestido no se lo regalaría ni a mi peor enemigo”, “por favor alguien que la vista mejor”, “bueno con los looks de Karol que se puede esperar de las hermanas”, fueron algunas de las reacciones en redes.

A Karol G también la critican constantemente por sus looks, por lo que no es de extrañar que lo hagan con sus hermanas, pero las dos presumen sus looks y estilo en redes con confianza y las alaban por su belleza, pues ambas son hermosas y naturales.

La cantante siempre ha presumido orgullosa a sus hermanas, y deja ver que para ella sus hermanas y papás, su familia en general, son lo más importante para ella, independientemente de las críticas y ataques hacia ella o ellos.