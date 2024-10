“Qué crimen de moda”, el look “total black” de JLo que no gustó a los fans por estos “feos” pantalones

Jennifer López no es solo una de las cantantes y actrices más famosas y con una larga y exitosa carrera, también es un icono de la moda.

Desde hace años la famosa es un referente de estilo y todo lo que usa, desde vestidos, faldas, bodys, pantalones y más, se convierten en tendencia de inmediato.

Sus looks suelen ser arriesgados y muy sexys, desafiando los estereotipos y demostrando que a sus más de 50 puede llevar prendas modernas y reveladoras.

Sin embargo, parece que no siempre atina con sus looks, y recientemente se llevó las críticas y hasta las burlas por este atuendo que lució en un almuerzo.

“Líbrame de esos pantalones”, JLo lleva los pantalones que ninguna mujer debe lucir a los 50 y la critican

Durante un reciente paseo por Beverly Hills, Jennifer López mostró un look que a pocos gustó, pues aseguran que no la favoreció.

La famosa llevó un atuendo “total black” compuesto por un suéter negro, pantalón de vestir y bailarinas en tono negro, además de lentes oscuros y una bolsa pequeña.

Sin embargo, sus pantalones se llevaron todas las críticas y burlas, pues no eran largos, ni cortos, y le llegaban por encima del tobillo, haciendo que luciera más pequeña y “fuera de moda”.

“Bajo ningún sol o luna esos pantalones tienen algo que ver con la palabra chic”, “pero qué crimen de moda, debería quemar esos pantalones”, “ninguna mujer debería llevar esos pantalones”, “¿Qué le pasa a sus pantalones? Son los más feos que he visto”, “no le quedan bien, la hacen ver más pequeña”, “Ella se ve tonta con esos pantalones”, “de los peores looks que le he visto”, “la hizo lucir más vieja”, y “los pantalones que nunca nadie se debe poner, por favor tíralos”, fueron algunas de las reacciones en redes.

La famosa siempre se ha caracterizado por looks juveniles y modernos, pero esta vez sorprendió, pues aseguran que la hizo lucir “más vieja” y más pequeña, pero otros la defiennden, asegurando que todo lo que usa le luce y que siempre debe llevar lo que la haga sentir cómoda.