“Está hinchada de tanto llorar”: captan a novia de Liam Payne en público y su semblante preocupa

La novia de Liam Payne, Kate Cassidy, fue vista por primera vez tras una semana de la muerte del ex integrante de la banda One Direction. La joven de 25 años está devastada por el suceso que ha conmocionado al mundo.

Cassidy viajó con el cantante británico a Argentina para ir juntos al concierto Niall Horan, otro integrante de la popular boyband, pero la actriz decidió regresar a Estados Unidos antes de la trágica muerte de Liam.

En declaraciones a The Sun, la también influencer explicó que regresó a Estados Unidos porque se sentía “traicionada” y “herida” después de que la policía interrogara a dos trabajadoras sexuales argentinas que, supuestamente, habían estado con Payne horas antes de su fallecimiento.

El pasado fin de semana fue vista en las calles de Florida por primera vez tras el trágico suceso que acabó con la vida de su pareja. En las imágenes captadas por un paparazi se ve a Kate Cassidy con un aspecto sobrio y cansado, acompañada por algunas amigas.

Con la mirada triste

La joven influencer caminaba junto a sus amigas con dos bolsas de la comida de la mascota que compartía con Liam. Lucía su rostro sin maquillaje, con mirada de tristeza.

Su atuendo era sencillo, compuesto por unos pantalones de chándal grises, una camiseta blanca oversize y unas sandalias de la marca Dior, reseñó Infobae.

Kate había regresado a los Estados Unidos el 14 de octubre, dos días antes de que ocurriera la tragedia en el hotel Casa Sur Palermo en Buenos Aires. Desde entonces, se había mantenido en silencio, evitando hacer comentarios públicos sobre la situación.

El viernes pasado decidió romper ese silencio para compartir un mensaje conmovedor en su cuenta de Instagram. Aseguró sentirse “completamente perdida” ante la noticia del fallecimiento de su pareja.

“Era todo para mí”

“Nada de los últimos días parecía real”, escribió Cassidy, agradeciendo al mismo tiempo las numerosas muestras de cariño y apoyo recibidas por parte de sus seguidores.

Expresó que su amor por Payne era “completo e incondicional” y afirmó que “continuará queriéndole el resto de su vida”.

"Está hinchada de tanto llorar": captan a novia de Liam Payne en público tras su trágico deceso

“Liam, mi ángel. Eres todo para mí. Quiero que sepas que te amé incondicional y completamente. Seguiré amándote por el resto de mi vida. Te amo, Liam”.

Cassidy, quien cumplió 2 años de relación con Payne este mes, pidió respeto a su privacidad para afrontar su duelo. “Gracias por todas las amables palabras y el amor que me han enviado. Me he sentido completamente perdida. Nada de lo que pasó en los últimos días me ha parecido real”, escribió.