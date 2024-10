"Es mi mejor amigo": las desgarradoras palabras de hermana de Liam Payne para pedirle perdón por no haber podido salvarlo

La muerte de Liam Payne tiene conmocionado al mundo entero, pero nadie como su familia que está devastada por este suceso, especialmente la hermana del exintegrante de la banda One Direction, Ruth Gibbons, quien lo apoyó en su carrera y estuvo a su lado en todo momento.

Gibbons, expresó todo lo que sentía por su hermano en una desgarradora carta donde le pidió perdón por no haberlo salvado, días después de que el artista falleciera, tras haberse precipitado desde el tercer piso de un hotel en el que se hospedaba en Argentina.

“Liam es mi mejor amigo (…) Nadie podía hacerme reír tanto como él. Siempre me hacía reír cuando imitaba a alguien y a él le encantaba ver lo mucho que podía reírme”, dice la misiva que compartió Ruth en su cuenta de Instagram.

The X Factor a One Direction

Recordó los primeros inicios de la carrera de Liam, específicamente en 2010 cuando participó en el programa británico The X Factor, en donde saltó a la fama con los demás integrantes de One Direction.

“Se fue de casa cuando tenía 17 años para perseguir sus sueños, y eso fue lo que me obligó a aprobar el examen de conducir durante el programa en vivo de X Factor. No podía soportar la idea de no poder ir a verlo. Solía conducir para tomar el té con él después de terminar el trabajo, solo para sentarme a su lado”, escribió.

La mujer de 31 años resaltó la gran conexión que tenía el artista con todos los integrantes de su banda, a quien llamaba hermanos: “Liam amaba a 1D, amaba a sus hermanos y hablábamos mucho de eso. Él tocaba canción tras canción que había sido grabada, pero nunca utilizada y nos sentábamos a tener un mini concierto de 1D”, reseñó el portal Cultura Colectiva.

“Lamento no haber podido salvarte”

Destacan medios británicos que Liam Payne enfrentaba problemas de salud mental y adicciones por alcohol y sustancias ilegales.

Al respecto, Ruth escribió en su carta: “No siento que este mundo sea lo suficientemente bueno o amable contigo, y muy a menudo, en los últimos años, has tenido que esforzarte mucho para superar todo lo que te dirigían”.

“Lamento no haber podido salvarte. Te amo, oh, cómo te extraña mi corazón”, dijo.

Se refirió al hijo del cantante británico con su expareja Cheryl Cole, Bear de 7 años, a quien prometió proteger y cuidar para honrar su memoria.