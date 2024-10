¿Amenaza? Shakira le responde a Piqué y revela lo que ganó tras su ruptura

Shakira sigue imparable en el mundo musical, conquistando nuevas generaciones con sus nuevos temas cargados de modernismo y empoderando a las mujeres que han sufrido traiciones amorosas. Es por ello que luego que Gerard Piqué rompiera el silencio y hablara de su polémica separación, esta no ha dudado en responderle.

Según el catalán la historia no ha sido contada como realmente sucedió, pero él se encuentra tranquilo consigo mismo y rodeado de su familia. Ahora, la cantante ha posado para la revista GQ de España recalcando que fue defraudada por el padre de sus hijos, aunque esta traición le ayudó a vivir uno de sus mejores momentos.

Con su último álbum ‘Las mujeres ya no lloran’, Shakira ha quedado nuevamente entre los cantantes más escuchados del momento, demostrando que los momentos difíciles no duran para siempre y ahora ha vuelto a brillar.

La contundente advertencia de Shakira a Piqué

Shakira se ha encargado de sanar a través de su música, al drenar todo su dolor y decepción en las letras de sus canciones, con las que ha dejado expuesto a Gerard Piqué y a Clara Chía, la mujer con la que le fue infiel.

“No fue fácil reconocer toda la vulnerabilidad que estaba sintiendo en el momento en que escribí este álbum, y luego ponerla al descubierto. Durante muchos meses después de mi separación había estado en silencio, intentando empezar mi duelo, pero no pude realmente comenzar a hacer ese duelo hasta que me puse a escribir música. Era mi forma de sanar. Y continúa siendo. El duelo es un proceso que no es lineal. Está lleno de picos y valles”, contó.

Aunque muchos llegaron a pensar que con el tema ‘Última’ de su disco había cerrado el ciclo de despecho, lo cierto es que Shakira continuará mostrando sus emociones a través de su trabajo musical, por lo que ha advertido a su ex.

“No es la misma [piensa largamente]. El amor de pareja me defraudó. Afectó a mi idiosincrasia. Es irremediable, por el momento al menos, que haya perdido la confianza en el otro. El proceso de sanación es largo. ¡Me llevará varios álbumes!”, bromea entre risas. “Es mentira que con Última me iba a sacar todo de encima. Siempre hay más que escarbar”.

Para la interprete “el amor de pareja es un VIP donde no entra todo el mundo, y no me tocó a mí”.

No todo ha sido oscuro en su vida tras su ruptura, debido a que su nueva etapa la ha llevado a conocer a sus verdaderos amigos.

“Me he dado cuenta de que la amistad es más larga que el amor. Yo no sabía que era así. La vida me quitó un marido pero me dio tantos amigos... Nunca me supe tan amada, tan querida, como por mis amigos. Algo tuve que haber hecho bien en la vida para tener tanta gente que me quiere. También ha habido gente que me ha traicionado, dado la espalda, reventado por dentro. Gente que en el momento en que más la necesitaba no estuvo. Pero por cada uno que no estuvo, hay cinco más que sí estaban. Me di cuenta de que esas amistades que están ahí desde hace 20 años, o incluso otras más nuevas a prueba de bala, son una recompensa de la vida. Cuando hay tanto dolor, Dios aprieta pero no ahoga”.