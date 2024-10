¡Muy coquette! El look “total black” con el que Shakira ‘se vengó’ de Piqué tras hablar de ella

Shakira está viviendo su mejor momento tras superar la infidelidad y traición de Piqué y deja claro que surgió como el ave fénix, más fuerte que nunca.

Actualmente la famosa se encuentra preparando su tour Las mujeres ya no lloran y acaba de estrenar su tema Soltera, que ha sido todo un éxito.

Además, a sus 47 años luce mejor que nunca y presume un cuerpazo que muchas de 20 y 30 envidian por lucir tan esbelta y tonificada.

Muy coquette: Shakira reaparece en portada de revista con look ‘total black’ que dejó a todos sin aliento

Recientemente, Shakira fue portada en la revista GQ en México y España, y no solo sorprendió con su belleza, sino con su espectacular look.

La colombiana posó con un atuendo “total black” muy al estilo “coquette” con lazos grandes negros, que envolvían su pierna y cubrían su torso y el brazo derecho y su cabello lo llevó recogido en una cola alta y larga.

Sin duda, un look original, elegante y sexy, con el que dejó a sus fans con la boca abierta, quienes la llenaron de halagos de inmediato.

“Esta mujer es una reina”, “se puede ver más espectacular, no creo”, “Shakira es una diosa, los años no pasan por ella”, “ella cada vez se ve mejor y más joven, increíble”, “wow que look tan chic, lo amé”, “solo ella se puede ver tan bella con un look de solo lazos”, “muy coquette, me encantó su look tan juvenil”, “es que parece de 20″, y “wow que belleza de mujer”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Durante la entrevista para la revista aseguró que a pesar de haberse mudado de España, tiene muchas ganas de regresar y le tiene mucho cariño, pues fue donde nacieron sus hijos.

“España para mí es un país que siempre será querido. Siempre lo voy a tener en mi corazón. Mi público español me ha dado y me sigue dando tanto que esa relación es inquebrantable. Tengo muchísimas ganas de volver a cantar en Barcelona, esa ciudad donde nacieron mis hijos y que tanto me dio, y de volver a Madrid a reencontrarme con mi público español. Será especial e inolvidable”, destacó la famosa.

Además, muchos aseguran que esta fue su mejor venganza contra Piqué luego que él hablara de su relación y asegurara que “la verdad no está totalmente contada”.

“Siempre he estado muy tranquilo; es decir, sé que en el mundo en el que vivimos, sé que a todo el mundo le gusta opinar y tener su punto de vista de las cosas. La verdad no está contada de la manera que ha sido. Lo mejor es que al final esté rodeado de los míos, de mi familia, de mis amigos, de las personas que de verdad te conocen, saben cómo eres y lo que haces y eso me da mucha tranquilidad. Entiendo que todo el mundo tenga su punto de vista y mucha gente que no me conoce piensa que soy de una manera o de otra, libtertad de expresión”, dijo en una reciente entrevista.