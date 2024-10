“La enfermedad lo está consumiendo”, Bruce Willis reaparece en público de nuevo y genera preocupación

Bruce Willis es uno de los actores más famosos de Hollywood que tiene una sólida carrera de más de 20 años y ha participado en decenas de películas.

Sin embargo, a sus 69 años el actor vive un momento difícil tras sufrir demencia frontotemporal, un trastorno neurodegenerativo que no tiene cura y le ha producido una lesión en el cerebro, haciendo que pierda la memoria y desconozca a las personas más cercanas.

Por esta razón, el actor anunció su retiro en marzo de 2022, pues ya no estaba en condiciones de seguir actuando y su última producción le costó mucho, pues se le olvidaban los diálogos y tenían que recordárselos a través de un apuntador.

“Se ve deteriorado”, Bruce Willis reaparece en público de nuevo y genera preocupación

Bruce Willis vive su enfermedad en casa, donde es cuidado por su esposa, Emma Heming y sus hijas, pero recientemente fue captado en público.

El actor fue captado este fin de semana en un auto como pasajero, en Los Ángeles, y sorprendió con su apariencia, e incluso preocupó a sus fans.

El actor llevaba una camiseta azul de rayas y una gorra negra, pero su rostro generó preocupación, pues aseguran que se ve deteriorado y desgastado.

“Dios mío que bueno verlo en la calle, pero se ve mal”, “pobre hombre, se ve deteriorado”, “wow que lindo verlo, pero me preocupa”, “se ve que no está bien”, “lo admiro demasiado, me duele verlo así”, “su familia debe estar haciendo un gran trabajo, pero se ve desgastado”, “esa enfermedad lo está consumiendo”, y “espero que tenga una buena vida, es un gran hombre”, fueron algunas de las reacciones en redes.

A través de las redes su esposa, Emma Heming y también su exesposa, Demi Moore, han hablado de lo difícil que es batallar con esta enfermedad del actor, especialmente porque ya no reconoce a algunos de sus seres queridos, como a Demi.

Sin embargo, tanto ellas como todas sus hijas están a su lado, apoyándolo y tratando de disfrutar al actor lo más que se pueda.

“Lo he dicho antes, pero la enfermedad es la que es. Y creo que hace falta aceptar en el fondo, de forma realista, lo que es. Pero, para el punto en el que se encuentra, está estable. Siempre animo a conocer a la gente afectada por trastornos cognitivos en el punto en el que están. Si te aferras a quiénes eran, no hay nada que ganar. Pero cuando te muestras dispuesta a conocerles en el momento actual, existe una gran belleza y dulzura ahí”, dijo Demi, quien recientemente fue a visitarlo con su hija Rumer y su nieta Louetta.