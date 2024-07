¿Se parece a él o a ella? Así de hermosa luce la nieta de Bruce Willis y Demi Moore de un año

Bruce Willis y Demi Moore se convirtieron en abuelos el año pasado cuando su hija Rumer Willis dio a luz a su primera bebé, Louetta Thomas.

Desde que anunciaron el embarazo de su hija los famosos se mostraban muy felices y toda la familia estaba muy ilusionada con la llegada de la pequeña.

El pasado abril, Louetta cumplió un año y Rumer cada vez comparte más fotos de su hija, dejando ver lo grande y hermosa que está.

Así luce la nieta de Bruce Willis y Demi Moore de un año de edad

Pocas veces la hija de Demi Moore y Bruce Willis, Rumer, ha dejado ver el rostro de su hija, pero las pocas veces que la muestra de lado, e incluso de frente, como en su cumpleaños no quedan dudas a quién se parece.

Bruce Willis y Demi Moore La nieta de los actores ya tiene más de un año y luce hermosa (@rumerwillis/Instagram)

La pequeña es idéntica a su abuelo, Bruce, y no solo se parece a él, sino que llegó a llenar su vida de alegría y luz en medio de su batalla contra la dura enfermedad de afasia que enfrenta él y toda la familia.

La pequeña es hermosa, con un cabello liso y rubio y ojos hermosos y no solo es hermosa, sino que es valiente como sus abuelos y le encanta el set, así lo ha dejado saber la hija de los actores.

Y es que actualmente ella se encuentra grabando una producción y su hija ha estado allí con ella, y se ha convertido en su lugar favorito.

Demi Moore y Bruce Willis La nieta de los actores ha crecido y ya tiene un año de edad (@rumerwillis/Instagram)

“Tío, amo a mi pequeña Lou. Puedes decir que es una Willis porque cuando vino a visitar a mamá al set y yo estaba cubierto de sangre, ni siquiera se estremeció, solo extendió sus brazos y me agarró fuerte y me dio un gran beso. El privilegio de tener un trabajo que me permite tener a mi hija conmigo en algo que no doy por sentado y me siento tan agradecido con el sistema de apoyo que tengo aquí”, escribió hace unos días Rumer en redes.

La pequeña de un año y tres meses ya camina, y es toda una fashionista como su mamá y su abuela Demi, por lo que no quedan dudas que tiene un poco de cada abuelo.

Sin duda la pequeña llegó en el momento justo, para alegrar la vida de la familia y sobre todo la de su abuelo quien no está viviendo su mejor momento, pero que cada vez que la ve se le dibuja una enorme sonrisa en su rostro.