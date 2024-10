Esta es la inesperada razón por la que Nodal habría buscado al ex de Ángela Aguilar

Christian Nodal y Ángela Aguilar siguen siendo de las parejas más mediáticas del momento a tres meses de haberse casado y presumir su relación en cada una de sus apariciones. Pese a las criticas que han recaído en la pareja por iniciar su romance al poco tiempo de conocerse la separación del ranchero con Julieta Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu.

Antes del romance de la hija menor de Pepe Aguilar con Nodal, esta tuvo un romance con el compositor Gussy Lau con quien quedó envuelta en un escándalo luego que se publicaran unas imágenes donde estaban en actitud cariñosa, pese a que ella no había hecho pública la relación.

Ahora se ha podido conocer el acercamiento que el ranchero ha tenido con la ex pareja de su esposa, causando gran sorpresa.

Esto le dijo Nodal al ex de Ángela Aguilar

En medio de las criticas que Ángela Aguilar y Christian Nodal han enfrentado por su polémica unión ha aparecido el acercamiento que el ranchero tuvo con Gussy, según reveló el mismo a medios de comunicación.

“El año pasado, [Christian Nodal] me habló en febrero, para pedirme canciones para su disco. Y tuvimos un acercamiento”, reveló.

Sin embargo, tras la boda de este con la llamada princesa del regional mexicano Lau considera que ya no habrá un encuentro profesional entre ambos.

“Pero no creo, obviamente, que ahora me las vaya a grabar”, dijo quien compuso el tema ‘Qué agonía’.

Sobre el noviazgo del compositor con Ángela fue bastante caballeroso pues menciona que solo le desea lo mejor.

“Siempre voy a estar muy contento si le va bien a ella. No lo digo por quedar bien, ella lo sabe perfectamente que si está contenta, feliz con quien sea, voy a estar contento”, sostuvo.

De igual manera, fue abordado por las habladurías de una enemistad con Pepe Aguilar quien habría intentado frenar su carrera profesional tras filtrarse las fotos de su hija.

“Desde la polémica, literal, ya jamás no tuvimos un acercamiento porque un contrato todavía hay, de hecho. Ya venció… en el último disco, Pepe me acaba de grabar una canción que se llama ‘Hojas de otoño’. La puerta laboralmente nunca se cerró realmente, ni nunca me detuvo ni me bloqueó puertas como, de repente, escuché; en lo personal, siempre seguí trabajando”, agregó.

La intérprete ha decidido no hablar sobre la relación que tuvo con Lau, a diferencia de su matrimonio con Nodal en cual presume en cada una de sus apariciones.