“Ahora nos cae peor”: Ángela Aguilar sorprende al hablar de Nodal en entrevista internacional pero este detalle empeoró todo

Después de varios meses desde que estalló el escándalo con Christian Nodal, Ángela Aguilar ha decidido romper el silencio de la manera más inesperada, haciendo revelaciones que muchos están considerando “llenas de soberbia”.

Hace unos días, los cantantes fueron señalados por supuestos problemas maritales ya que los fans notaron que en pleno concierto “se estaban peleando”. Tras esto, la pareja se ha empeñado a demostrar que lejos de tener problemas, es una forma de coqueteo y que su unión se ha fortalecido con el tiempo.

La pareja se casó poco después de que Nodal anunciara su ruptura con la rapera argentina Cazzu, con quien tiene una hija y desde entonces no han dejado de estar en el ojo público, pues además una de las primeras declaraciones que dio Ángela fue que se trataba de un amor “que ya estaba ahí”. “Tenemos 20 y 25 años y estamos aprendiendo a vivir, a amar, a ser adultos, dénos chance, luego les explicamos bien. No nos crucifiquen antes de saber qué hemos hecho”, dijo a la revista Quién.

Ángela Aguilar rompe el silencio sobre Nodal

Ahora, en una entrevista reciente con ABC News, la cantante de 21 años compartió sus reflexiones sobre los rumores y críticas que surgieron tras iniciar una relación con el cantante de regional mexicano en julio de este año.

Ángela dejó claro que no siente la necesidad de justificar su vida personal ante los demás. “No siento que tenga que explicarle nada a nadie”, dijo Ángela en la entrevista, según un fragmento difundido en exclusiva por Rolling Stone el 17 de octubre.

“Las personas están siendo villanizadas y representadas como malas; no nos están calificando como deberían. No saben ni siquiera el 5% de la historia que están queriendo contar. Esto está bien, porque es lo que vende y estamos en una industria. Llegué aquí porque quería ser cantante, pero me llegó todo esto. Lo que único que puedo decir es que todos los involucrados estamos en la misma página. Ningún corazón salió herido y tenemos nuestra consciencia tranquila. Lo que deberían saber es que todos estamos bien, felices. Somos adultos y sabemos cómo manejar la situación. Lo que se ve en las redes sociales no es la realidad”, aclaró.

Ángela Aguilar y Christian Nodal Instagram: @angela_aguilar_ (Instagram: @angela_aguilar_)

En medio del torbellino mediático que rodea a los cantantes, Maryfer Centeno analizó el video y reveló que hay más de lo que parece tras sus palabras. “Dice Ángela Aguilar que se inventan telenovelas, parece que ella quiere decirnos que no le importa. Sin embargo, las expresiones faciales demuestran que está harta y fastidiada”, destacó.

Y agregó: “Es un rostro de hartazgo, una mujer que ya está harta de lo que se dice de ella. Se pone ligeramente a la defensiva porque levanta el mentón inmediatamente. Está a la defensiva, está molesta y piensa que lo que se dice en los medios de comunicación está totalmente alejado de la realidad”.

El detalle en la entrevista de Ángela Aguilar que no pasó desapercibido

Ante esto, internautas no han dejado de criticar a la cantante pero con algo más allá del tema de Nodal y es que este detalle no pasó desapercibido: “Ahora la odiamos en inglés”. “Si en español es nefasta, en inglés es peor”. “Qué feo que ahora la tengamos que criticar hasta en inglés”. “Ahora en inglés para que los gringos también la odien”. “Qué bueno que ya no tenemos que traducirle el chisme al mundo, ella solita lo está haciendo”, se lee.

Desde sus inicios, Ángela ha demostrado ser una artista versátil, capaz de interpretar desde baladas tradicionales hasta canciones contemporáneas. Sin embargo, el inglés es una herramienta clave en su carrera, especialmente en un mundo donde la música trasciende fronteras.

Con el crecimiento de la música latina en el mercado global, dominar el inglés es una herramienta clave para los artistas que desean ser parte de este fenómeno y aprovechar la oportunidad de ser reconocidos internacionalmente.

A pesar de los comentarios negativos, la intérprete de La Llorona parece decidida a proteger su privacidad y seguir adelante sin distracciones. Tanto Ángela como Nodal, dos figuras de gran relevancia en la industria musical, han optado por enfocarse en su felicidad y estabilidad personal, dejando que las especulaciones queden en segundo plano.