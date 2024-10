“¡Dios mío, hay otro!”, él es el guapo hermano gemelo de Cooper Koch que pocos conocen y desata suspiros

Cooper Koch, quien saltó a la fama recientemente tras interpretar a Erik Menéndez en la serie Monsters: The Lyle and Erik Menéndez Soty en Netflix, tiene un hermano gemelo.

PUBLICIDAD

El famoso no solo sorprendió con su gran actuación, sino también con su belleza física, despertando suspiros en miles de fans en el mundo.

Pero, parece que no es el único guapo de la familia, pues el famoso tiene un hermano gemelo, con quien asistió a un reciente evento y se llevó los halagos.

“Es muy sexy”, él es el hermano gemelo de Cooper Koch que pocos conocen y está causando suspiros en redes

Cooper Koch, quien también fue modelo, asistió con su hermano gemelo Payton Koch al desfile de moda de Giorgio Armani el pasado fin de semana en Nueva York.

Ambos posaron con trajes sastre negros, camisa blanca, corbatín negro y encantaron con su belleza, pues aunque no son idénticos, son muy guapos y desataron suspiros.

“Cristo hay dos 🙀”, “ambos se han ganado la lotería genética”, “Su hermano es más sexy”, “Hay dos de ellos ayuda 😮”, “no sé con cuál me quedo, que bellos”, “No se parecen en nada y no puedo decidir quién es más guapo”, “Dios mío, el gemelo es jodidamente hermoso 😍😂 quiero decir a quién eliges, por qué no eran idénticos 😂”, “¡¡Oh, Dios mío, hay dos de ellos !!!!!!!!”, “¡Espera, hay otro! 😍😍”, y “¡Justo cuando pensaba que solo era 1 de él! Ufff 😍😍”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Payton también pertenece al mundo del espectáculo, pues es editor de cine y ha estado nominado al Emmy, trabajando en series de televisión como American Horror Story y Ratched.

Los hermanos son muy cercanos, y Payton constantemente muestra su orgullo por la carrera de su hermano, e incluso lo felicitó por su actuación en Monsters y aseguró que nunca se había sentido más orgulloso de él. “Te quiero mucho y estoy muy feliz por ti”, escribió en redes.