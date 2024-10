Cooper Koch, protagonista de ‘Monsters’, confesó que apareció completamente al natural en la escena de las duchas

Cooper Koch, protagonista de “Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story”, confesó en una reciente entrevista que apareció completamente al natural en la muy comentada escena de las duchas, una que ha sido la más viral de toda la mini serie, otro éxito de Netflix.

El actor de 28 años de edad, tuvo que salir completamente desnudo frente a otro recluso y muchos espectadores se sorprendieron por el tamaño de su pene, uno que sobrepasa el promedio.

Incluso se llegó a decir que Cooper Koch se había puesto una prótesis, como suelen hacer otros actores en escenas explícitas, ya que estaba muy bien dotado, pero en el programa “Watch What Happens Live with Andy Cohen” afirmó que grabó al natural.

Cooper Koch afirmó que estaba muy bien dotado

Andy Cohen estaba mencionando en su show cinco de los desnudos más memorables que se han hecho en Hollywood y mencionó el que hizo Cooper Koch en la segunda temporada de la serie “Monsters”.

“Solo para aclarar, la mía no fue una prótesis”, comentó el actor, lo que hizo que el presentador lo felicitara por ello: “¡Bueno, esa iba a ser mi siguiente pregunta! Felicitaciones, Cooper”.

Cooper Koch se echó a reír y Andy Cohen dijo que debía sentirse muy bendecido, a lo que le replicó que estaba “muy bien dotado”.

En esta entrevista, el protagonista de “Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story”, confirmó ser homosexual y que tenía novio, por lo que estaba muy feliz en todos los ámbitos. Asimismo, Cooper Koch compartió que un profesor de actuación le llegó a decir que no tendría éxito en Hollywood porque tenía una voz muy gay, sin embargo, trabajó en ello y ahora puede “sonar hetero” si así lo exige el papel.

El actor se ha convertido en una de las nuevas estrellas de Hollywood y ya tiene varios proyectos en desarrollo.