“Mejor que el anillo de Nodal”: Shakira sorprende a Belinda con lujoso obsequio para celebrar la soltería

Shakira está disfrutando de una segunda era dorada en su carrera musical, consolidándose como una de las artistas más influyentes del momento. Tras su mediática ruptura con Gerard Piqué, la colombiana ha enfocado su energía en la música y el empoderamiento personal. En este contexto, su nueva gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour ha generado un auténtico furor en Latinoamérica, estableciendo récords históricos en ventas.

PUBLICIDAD

En países como México, Argentina, Colombia y Chile, las entradas se agotaron en cuestión de horas, con más de 630,000 boletos vendidos hasta ahora. Esta abrumadora demanda ha llevado a Shakira a añadir nuevas fechas a su itinerario, satisfaciendo así las expectativas de sus seguidores.

Un regreso triunfal y un mensaje de empoderamiento

El regreso de Shakira a los escenarios no sólo se ha visto respaldado por su música, sino también por su capacidad de conectar con su público a través de letras que abogan por la independencia y la resiliencia. En medio de este resurgimiento, lanzó su nuevo sencillo “Soltera,” el cual ha resonado profundamente con su audiencia gracias a la impactante estrategia promocional detrás. El tema se caracteriza por su ritmo pegajoso y letras empoderadoras, y está acompañado de un videoclip que presenta a importantes figuras de la música latina, como Lele Pons, Danna Paola, Anitta y Winnie Harlow. Este video, que se lanzó recientemente, ha captado la atención de millones, convirtiéndose en un verdadero fenómeno en las plataformas digitales.

Belinda La mexicana no temió reclamarle a Shakira en su propia fiesta (Instagram)

Para celebrar este éxito organizó una reunión de amigas en Miami, bautizada como la “Soltera’s House Party,” en la que estuvieron presentes Lele Pons, Kenia Os, Danna Paola, Belinda, Greeicy y Farina. La velada estuvo llena de risas, pizzas y, por supuesto, tragos de tequila. Las invitadas disfrutaron de un toro mecánico y tuvieron la oportunidad de bailar el tema con la propia Shakira.

En un momento inesperado, la colombiana bromeó en la mesa diciendo: “Belinda y yo no paramos de comer. Somos las únicas que no paramos de comer... Es de las mías,” lo que provocó risas entre las presentes. Belinda, conocida por su personalidad extrovertida, no se quedó callada y “le reclamó” a Shakira por no comerse las orillas de la pizza. “Yo gano, porque tú no te comes todas las partes. Pero, ¿qué crees? Me las voy a comer yo.” Internautas de inmediato reaccionaron diciendo que “Belinda es tremenda” y que es “mucho ambiente,” rompiendo con la imagen de “niña fresa” que siempre la ha acompañado.

Un poderoso regalo que superó a Nodal

Belinda La cantante recibió un regalo de lujo de Shakira (Instagram)

En medio de las celebraciones, Shakira no dudó en obsequiar costosos regalos a sus invitadas, siendo el de Belinda el que no pasó desapercibido. Muchos señalaron que fue mejor que el costoso anillo que Nodal le había dado a Belinda cuando se comprometieron. En mayo de 2021, Nodal le pidió matrimonio a Belinda con un anillo valorado en más de 3 millones de dólares, un regalo que después le trajo problemas legales a la cantante.

De acuerdo con las imágenes, Shakira le entregó a la intérprete de “Luz sin gravedad” un costoso dije en forma de lobo, simbolizando que todas forman parte de “su manada.” Este dije, bañado en oro amarillo, fue un regalo del joyero George Khalife, quien había obsequiado previamente una réplica a Shakira.

PUBLICIDAD

Belinda La cantante recibió un regalo de lujo de Shakira (Instagram)

Aunque el costo del dije no excede lo que Nodal había invertido en su anillo de compromiso, internautas aseguran que el detalle “supera” cualquier cosa que venga de Nodal. Internautas de inmediato señalaron: “mejor que el dichoso anillo de Nodal”. “Belinda no necesita ninguna joya costosísima de Nodal teniendo un dije de Shakira”. “Belinda ya ganó con ese regalo de lujo”.

Cabe destacar que el anillo que contaba con un diamante de 12 quilates y 300 pequeños diamantes adicionales, trajo consigo rumores de problemas financieros, ya que además se alegó que Belinda le había pedido a Nodal 4 millones de dólares para cubrir una deuda de 500 mil dólares ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y para saldar la propiedad que le había regalado Lupillo Rivera. Hasta ahora todo quedó en suposociones.