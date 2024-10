Al estilo Ángela Aguilar, Piqué rompe el silencio sobre Shakira: “Terminó de cavar su tumba”, aseguran fans

El ex futbolista volvió a abrir la caja de Pandora con sus comentarios

Dos años después del escándalo de su separación de Shakira, Gerard Piqué ha decidido hablar sobre el episodio que marcó su vida personal y profesional. El exfutbolista español no sólo reflexionó sobre el impacto de la ruptura, sino también sobre el peso que ha tenido la opinión pública desde que se hiciera pública su relación con Clara Chía. Sin embargo, sus declaraciones desataron una ola de críticas, ya que muchos opinan que el ex futbolista no ha logrado superar a la cantante y que “no tarda” en repetir con Chía el mismo patrón de su pasado.

Shakira triunfa con nueva música y su gira mundial

Mientras Piqué rompe su silencio, Shakira vive una segunda era dorada en su carrera. La colombiana ha dejado claro que su enfoque está en la música y en su empoderamiento personal. Después de su mediática ruptura, lanzó varios éxitos que hicieron eco de su experiencia y ahora se prepara para Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, una gira mundial que ha causado furor en Latinoamérica.

Shakira La colombiana está en su mejor momento (Instagram)

Con más de 630,000 boletos vendidos en países como México, Argentina, Colombia y Chile, las entradas se agotaron en cuestión de horas, obligando a la cantante a abrir nuevas fechas. Además, la cantante sorprendió a sus seguidores con su sencillo “Soltera”, un himno que celebra la independencia y la autoafirmación, acompañado por un videoclip vibrante que refuerza el mensaje de libertad en esta nueva etapa de su vida.

“A todo mundo le gusta opinar”: las desafortunadas declaraciones de Piqué

En una entrevista con CNN, el exjugador expresó cómo ha vivido estos dos años de escrutinio mediático. “Yo siempre he estado muy tranquilo, es decir, sé el mundo en el que vivimos, sé que a todo el mundo le gusta opinar y tener su punto de vista de las cosas. En líneas generales, cada uno dice lo que quiere vender, pero al final, la verdad o lo que sucede muchas veces no está contado de la manera que ha sido”.

También compartió cómo ha intentado mantener la calma y priorizar a su círculo más cercano:”Esto yo no lo puedo controlar; siempre he creído que lo mejor es que al final esté rodeado de los míos, de mi familia, de mis amigos, de las personas que de verdad te conocen y saben cómo eres, lo que haces, y eso me da mucha tranquilidad”.

Aunque reconoció que las opiniones externas pueden ser incómodas, dejó claro que no permitirá que afecten su bienestar: ”Entiendo perfectamente que todo el mundo puede tener su punto de vista y que mucha gente que no me conoce piense que soy de una manera o de otra. Libertad de expresión, que cada uno opine lo que quiera”.

Internautas aseguran que Piqué “terminó de cavar su tumba”

A pesar de la aparente tranquilidad que proyectó Piqué, sus declaraciones no pasaron desapercibidas en redes sociales, donde las críticas no tardaron en llegar. Muchos usuarios en redes sociales opinaron que el exfutbolista debería mantenerse en silencio y dejar atrás su relación con Shakira.

Frases como “Ya supérala” o “¿Por qué habla ahora?” inundaron las redes, mientras otros usuarios sugirieron que Piqué podría repetir con Clara Chía la misma historia que vivió con la colombiana. Comentarios como “Es cuestión de tiempo para que la deje” y “Ya le aplicará la misma” reflejan el escepticismo sobre la relación actual del exfutbolista. “La canción de Shakira, te felicito que bien actuas”. “Quiero ver su cara cuando Shakira llene todos los lugares donde se presente en su gira ella si factura”, señalaron otros.

Piqué y Clara Chía Instagram: @3gerardpique (Instagram: @3gerardpique)

Por otro lado, algunos defendieron al jugador, argumentando que tiene derecho a rehacer su vida sin cargar con las expectativas del público. Otros señalaron que los ataques en redes son una muestra del enojo del público hacia él más que una predicción real sobre el futuro de su relación con Clara Chía.

A pesar de las críticas, Piqué aseguró en la entrevista que se siente más feliz que nunca y que está enfocado en disfrutar su presente. El exfutbolista destacó el éxito de la Kings League, una liga de fútbol alternativa que ha tenido gran aceptación.

“Me la paso muy bien, me siento un privilegiado; el hecho de poder jugar en el club de mi vida que es el Barcelona, tener dos hijos maravillosos, una familia increíble, unos amigos que conservo desde la infancia... todo eso me da un gran motivo para disfrutar cada día”.

Finalmente dejó claro que no se preocupa por lo que pueda suceder en el futuro:”Veremos qué me depara el futuro, pero lo importante es disfrutar de la vida, que al final esto dura dos días”.