“¿Es mucho pedir que te calles?”: Alicia Machado opinó sobre deceso de Liam Payne y fans la tunden por este motivo

La trágica muerte del cantante Liam Payne a la edad de 31 años ha conmocionado al mundo entero. El exmiembro de la exitosa banda One Direction perdió la vida en Buenos Aires al caer desde el tercer piso del hotel CasaSur en Palermo, según informaron las autoridades argentinas tras atender la llamada de emergencia, algo de lo que ha opinado Alicia Machado.

La ex reina de belleza fue consultada sobre el tema a su llegada a los premios Latin Billboard 2024, causando sorpresa e indignación de los internautas, quienes consideraron que no se encontraba preparada para hablar al respecto.

Alicia Machado con su hija, Dinorah Valentina | (Instagram: @machadooficial)

Lo que dijo Alicia Machado sobre Liam Payne

En sus declaraciones, Alicia Machado manifestó su preocupación sobre el consumo de drogas, insinuando que este pudo haber sido un factor determinante en la tragedia. “Las drogas, como las abuelas, van a acabar con la juventud, van a acabar con la gente”, comenzó diciendo.

“Qué pena que quieran justificar algo pero las personas que no se sientan bien mentalmente, que se sientan tristes o que se sientan muy eufóricos no deben consumir drogas, punto”. Asimismo, hizo referencia a su propia experiencia como sobreviviente de problemas relacionados con la salud mental.

“La salud mental es un tema que viene desde hace mucho tiempo, pero nosotros hemos puesto pañitos calientes sobre el tema, y ya estamos en un momento en el que nuestra juventud está perdida en las drogas”, dijo.

No conozco el grupo, no es mi música, no soy follower de ese tipo de artistas, pero evidentemente lo que es deprimente que, como haya sido que haya sido, estaba inmerso en las drogas y lamentablemente eso nunca te va a ser ver con claridad” — Alicia Machado

Sin embargo, las opiniones de Alicia Machado no han sido recibidas de manera unánime. Tras sus comentarios sobre el fallecimiento de Liam Payne y la implicación de las drogas en el evento, la Miss Universo ha sido duramente criticada por algunos seguidores del cantante.

De hecho, fans venezolanos pidieron perdón en su nombre. “Me disculpo en nombre de Venezuela por la palabras de Alicia si no sabes quién era, y que carajo pasaba por su mente o por su vida es mejor no opinar”; “Al principio no entendí y al final tampoco”; “Me quedé confundido Alicia… pero pude palpar falta de empatía...”; “Cómo que las drogas son como las abuelas, no entendí”; “El cerebro de Alicia esta como su vestido: desconfigurado”; fueron parte de los comentarios.