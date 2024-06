“Se ve muy rara”: Alicia Machado se enfrenta al “Puma” y a las críticas de quienes aseguran se hizo nuevos ‘arreglitos’

Alicia Machado y José Luis Rodríguez (El Puma) protagonizaron un encontronazo “bien venenoso” en uno de los recientes retos que se realizó el martes en el reality de cocina “Top Chef VIP 3″, donde la ex Miss Universo arremetió con todo, desde gritos hasta amenazas.

PUBLICIDAD

En esta prueba a Machado y Rodríguez les tocó trabajar en pareja. Tras una pregunta que hizo la actriz, El Puma comentó: “Ya empezó el kínder” y esta le señaló: “A ver Puma, vamos a empezar a competir tú y yo así que tengo todo el derecho de preguntar lo que se me antoje y necesito que en este reto me escuches”, expresó molesta.

Pero esto no quedó así, la venezolana dejó al cantante y al resto de los participantes sorprendidos al subir más la voz y arremeter con estas palabras: “¡No! te lo estoy diciendo y advirtiendo, sí lo que estás oyendo”.

Remató llamando al Puma de 81 años indisciplinado: “Por eso es que hoy en día hay tanta falta de indisciplina en este mundo, porque todo el mundo hace lo que le da la gana”.

Para calmar la situación, el interprete de “Voy a perder la cabeza por tu amor” respondió ante las acusaciones de Machado, en un afán de calmar la situación , “Así no, Alicia”, señaló “El Puma”, pero, Machado aun más contundente gritó: “Sé cocinar un poco más que tú”.

Hay que respetar a los mayores

Sus compañeros de la competencia arremetieron contra Alicia Machado y la falta de respeto para con un artista respetable y mayor como José Luis Rodríguez.

Entre los que salieron en defensa de El Puma está el cantante de música regional mexicana, Pancho Uresti: “Desde que estábamos chiquitos nos enseñaron a respetar a los mayores”.

PUBLICIDAD

Por su parte, Gabriel Coronel, no emitió opinión alguna con la disputa, pero, su reacción estuvo marcada en desaprobación de Alicia.

Asimismo, la conductora, Carmen Villalobos, quedó sorprendida por las declaraciones escuchadas.

Alicia bájale al carácter y Puma deja de ser víctima

Otros que reaccionaron al carácter de Alicia Machado fueron los fans de ambos venezolanos, algunos consideraron una falta de respeto la actitud de la actriz: “De doña no tiene nada, es una cafre, chusma y no se merece seguir en el show”, “Es demasiado insoportable Alicia”, “Alicia Machado ya es el colmo Contigo no escuchas! #Afuera”.

Otros tampoco perdonaron la actitud de El Puma, pues consideran que siempre trata de “quedar como víctima”: “Ese hombre no ama ni a sus hijas, va a estar queriendo a Alicia que con su altivez le debe recordar a Liliana y Lilibeth”, “Alicia es real, el puma simplemente sabe cómo quedar como víctima siempre”, “No soy fans del caracter de Alicia, pero el Puma encontró la horma de su zapato”.

Alicia, “también te vas a poner vieja”

Y es que este ‘momentazo’ en la cocina de “Top Chef VIP 3″, dio para todo, incluso para que los internautas de las redes especularan sobre “los arreglitos” que supuestamente se hizo la protagonista de “La Imperdonable”.

“Será que ella piensa que nunca va a envejecer xq le recalca eso al Puma como si eso fuese pecado…”, “Ya Ella se le ven sus años”, “Pareciera que no se da cuenta de eso, sus arrugas”, “Solo porque tiene unos arreglitos le llama viejo? Y las arrugas de ella qué?”, son algunos de los comentarios que recibió la ex Miss.