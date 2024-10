“Van a tener que soportar”: Gala se defiende de quienes critican su imagen y advierte cambio drástico

Aunque Mayito se llevó el primer lugar en La Casa de los Famosos, la actriz y cantante Gala Montes se ha convertido en el centro de atención mediática. Desde el final del reality, Gala ha enfrentado diversas polémicas que abarcan conflictos con compañeros, críticas en redes sociales y desafíos en su vida personal y profesional. Sin dejarse intimidar, la actriz ha respondido con una actitud desafiante, reafirmando su autenticidad y su estilo único.

Uno de los primeros conflictos que surgieron después del programa involucró a Briggitte y una stylist que puso en la cuerda floja su amistad. La disputa comenzó por un desacuerdo relacionado con Laustyling, quien colaboró con ambas en varios proyectos. Según reportes, Bozzo calificó a Gala de “malagradecida” por la manera en la que manejó esta relación profesional, “desechando” lo que ella le había obsequiado.

Gala Montes y Briggitte Bozzo Las llamadas "Chicas Superponedoras" se enfrentaron por una stylist

Al igual que Gala, Brigitte Bozzo contó su experiencia con Laura, sin embargo, la defendió: “No tenemos que tener estilo por vestirnos con unas botas de 25 mil pesos, y discúlpenme, yo amo a Gala con todo mi corazón, pero es como desvalorar el trabajo de un mesero, no lo vas a tratar cul… porque te está atendiendo, seas quien seas, seas Barack Obama, no puedes ser así, no puedes ser una persona malagradecida”.

Posterior a esto, se dio un nuevo enfrentamiento con Adrián Marcelo, quien, tras su expulsión, reapareció para lanzar comentarios críticos hacia Gala.

Adrián Marcelo y Gala Montés El youtuber ejerció este tipo de abuso contra Gala en su última discusión en el reality (@lacasafamososmx/Instagram)

“Yo perdí por no aguantar eso, no puedo es no negociable para mí”, así fue como el regiomontano rompió el silencio hace unos días. “Acá, en la vida real, no tienes una producción que te cobije o le ponga música bonita de fondo a tus corrientadas. Acá, ya no hay una Jefa que solape tu constante forma de violentar a los que te rodean. Acá afuera es imposible esconder tu notable falta de educación y te aviso que hablaré de ti y lo vulgar que eres cada que se me antoje”.

Gala Montes se defiende de las críticas

Además de los conflictos, Gala Montes ha sido objeto de críticas por su estilo de vestir poco convencional. Sin embargo, en lugar de ceder a las opiniones negativas, la actriz ha reafirmado su libertad creativa y la importancia de mantenerse fiel a sí misma.

En un video publicado en sus redes sociales, expresó:”Chicos, yo soy exótica, me gusta vestirme raro, de hecho, me voy a glichear las cejas, no voy a tener cejas un rato, entonces, ¿qué les puedo decir?”

Lejos de preocuparse por las críticas, Gala dejó claro que su imagen es una expresión auténtica de su personalidad:”Van a tener que soportar mis gustos exóticos al vestirme, porque a mí no me viste nadie, me visto yo.”

Gala Montes La actriz se ha defendido de quienes la critican por su forma de ser y de vestir (Instagram)

Esta declaración generó una ola de reacciones dividas en redes sociales. Si bien algunos seguidores aplaudieron su autenticidad, otros hicieron bromas sobre sus decisiones de imagen: “Nooo Galita, las cejas no!!”. “Interesante punto de vista pero no apoyo eso de las cejas”. “Que alguien le advierta a Karime que intervenga antes de que Gala cometa una locura”, se lee.

Más allá de las críticas por su imagen y los conflictos personales, Montes ha demostrado que la autenticidad es su principal arma para navegar en la industria del entretenimiento. El reality no solo le ofreció una plataforma para ganar visibilidad, sino también un espacio donde aprendió a lidiar con la opinión pública sin comprometer su identidad.

Gala ha dejado claro que, aunque la exposición mediática puede ser agotadora, para ella es más importante mantenerse fiel a sí misma que complacer las expectativas de los demás.