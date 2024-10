“Yo perdí por no aguantar eso, no puedo es no negociable para mí”, así fue como el influencer Adrián Marcelo rompió el silencio y con todo lo que vivió en el reality show “La casa de los famosos México, en su segunda temporada, que abandonó en medio de un escándalo por los comentarios violentos y misóginos que lanzó en contra de varios de sus compañeros.

Este domingo 12 de octubre, en su podcast “Hermanos de leche”, que hace junto a su mejor amigo Iván Fematt “La Mole”, dio detalles de lo experimentado, y afirmó que una de las razones que lo llevaron a perder fue que no toleró la conducta y la falta de educación de otros participantes.

“No tuve la madurez para separar el resentimiento de actitudes que son de gente muy corriente, perdón ahí es dónde separas en la vida, no de lana, ni de marcas, son los put*s modales, la educación... En ese sentido soy el gran perdedor. Yo perdí por no aguantar eso, no puedo es no negociable para mí”, le expresó a “La Mole”.

La participación del youtuber fue muy controversial, al punto de que la mayoría de los patrocinantes se retiraron alegando de que sus valores no eran cónsonos con lo que se estaba transmitiendo, y para muchos muy una clara referencia a Adrián, quien se ganó el odio de millones de mexicanos por su actitud.

Marcelo “no perdona” a Gala y le dio con todo

“¿Alguien sabe porque está tan obsesionado conmigo?” le contestó Gala Montes, con quien tuvo el mayor enfrentamiento dentro de LCDLF, luego de que él reaccionó con un emoticón de dos ojos saltones y una flecha que da justo en el blanco, en referencia a que acertó en su análisis cuando aseveró que ella no padecía de depresión como siempre lo aseveró durante el juego.

Pero, nuevamente no se quedó callado y este lunes 14 de octubre usó su cuenta en X para contestarle, ya que la de Instagram Meta se la cerró.

Adrián Marcelo “Hablaré de ti”: Adrián Marcelo arremete nuevamente en contra de Gala Montes y así reaccionó ella (X @AdriánM10)

“Cuando me salí, no pararon de hacer referencias mías y muy graves. Como cuando el imbécil de tu papá postizo se atrevió a decir que yo era como “un niño que entró a una escuela a matar a todos, para después suicidarse” o tú llamándome “Chanclas” cada que podías”, le espetó a Gala.

Y continuo: “Acá, en la vida real, no tienes una producción que te cobije o le ponga música bonita de fondo a tus corrientadas. Acá, ya no hay una Jefa que solape tu constante forma de violentar a los que te rodean. Acá afuera es imposible esconder tu notable falta de educación y te aviso que hablaré de ti y lo vulgar que eres cada que se me antoje, así que bloquea todo lo tenga que ver conmigo porque lo que no gané en forma de premio, lo voy a ganar hablando de ti y tu equipito de cagada”.