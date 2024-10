¿Hubo demanda? Adrián Marcelo reaparece y habla de su relación con Televisa

Después de toda la controversia que se generó por su repentina salida de ‘La Casa de los Famosos México’, Adrián Marcelo reapareció en el nuevo episodio del podcast ‘Hermanos de Leche’, por lo cual aprovechó para hablar de su desempeño dentro del reality show, además de su relación con Televisa, tomando en cuenta que surgieron rumores sobre una posible demanda por incumplir el contrato.

El youtuber se convirtió en uno de los habitantes más controversiales del programa, especialmente por sus declaraciones contra Gala Montes, es por ello que su salida generó un sinfín de reacciones de parte de los usuarios, mismos que se mantuvieron alerta ante cualquier comentario de Adrián luego tras el final de la segunda temporada de LCDLFM.

Adrián Marcelo revela detalles de su relación con Televisa tras salir de LCDLFM

Como parte de los rumores que surgieron sobre una posible demanda que podría enfrentar el conductor por incumplir con su contrato, Adrián Marcelo aseguró frente a ‘La Mole’ que se encuentra en buenos términos con Televisa, además de confirmar que la producción de LCDLFM lo buscó para que regresara antes de la final, con el objetivo de mantener la atención del público.

“Quedé en términos maravillosos, yo creo que ya han de querer jalar conmigo de nuevo porque se portaron muy bien estos cabro***. Todos se han portado y eso que se chingaron todas las marcas y como quiera están de: ¿Quieres volver a entrar y la chinga**?, ¿Qué se le ofrece?”, dijo.

En este sentido, ante los señalamientos por su desempeño dentro del reality show, Adrián Marcelo explicó que le faltó experiencia para poder afrontar todos los retos a los que se enfrentan los concursantes de un formato televisivo de ese tipo.

“Es una experiencia única porque yo jamás había estado en ese tipo de competencia, es un anexo, un anexo fresón y muy bien pagado, pero no deja de ser, el pedo es la realización, no estás viviendo en una casa, estás en un programa de televisión. Me faltó experiencia, lo vi como un programa de televisión y por eso no armonizaba, solo quería proveer una dosis de morbo. Estaba mentalizado en proveer algo hacia afuera que estuviera entretenido”, comentó.

Por otra parte, el creador de contenido aseguró que evitó hablar del tema por algunas semanas, especialmente porque continuaban las transmisiones del programa, además de temas relacionados con su contrato y del acuerdo que tuvo con la producción.

“No estaba tardando por hacer expectativa ni por lucrar. Era un tema contractual que no podía emitir este tipo de opiniones a las que estoy acostumbrado, por miedo a que no se me liquidara bien”, añadió.