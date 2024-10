Como Shakira: JLo ahora quiere facturar tras su ruptura con Ben Affleck y esto es lo que hará

La cantante colombiana Shakira en medio de su despecho por la ruptura con su ex, usó en una sus canciones dedicadas a él una frase que quedó para la historia: “Las mujeres ya no lloran, ahora facturan”, y pues vaya que Jennifer López quiere seguirle los pasos a la cantautora, tras solicitarle el divorcio a Ben Affleck hace casi tres meses.

PUBLICIDAD

Ella pensó que la cuarta era la vencida y apostó, literalmente, todo al actor en una segunda oportunidad que se dieron después de haber dejado atrás su primer romance hace 20 años. Pero, el amor solo les duró un año y medio, por lo que desde marzo dejaron de vivir juntos y cada uno tomó su rumbo.

Fue un momento duro para JLo, quien además del dolor por perder de nuevo a su pareja, también luchó por el fracaso de su último trabajo musical, que también incluyó un documental y una gira, que tuvo que cancelar. Este no ha sido el mejor año para la cantante de 55 años, pero está dispuesta a cerrarlo de la mejor manera.

JLo quiere facturar su despecho y estos son sus planes

“La diva del Bronx” ahora pasa más tiempo con sus hijos, ellos han sido su refugio en medio de toda esta tormenta que está atravesando, pero también lo es la música, y por eso está concentrada en sacar un nuevo tema con el que quiere drenar todo lo que ha atravesado con Affleck.

Jennifer Lopez Instagram: @jlo (Instagram: @jlo)

Un informante del portal de espectáculos, Page Six, aseveró que “está comprando una nueva canción de choque tras su separación de Ben. Han contactado con compositores. Quiere un gran baile. Quiere que sean éxitos, y quiere sacar un nuevo álbum”. Ya Ben había sido inspiración para ella con “This is me”, pero no tuvo éxito, quizá ahora en esta oportunidad sea mejor.

Hay que recordar que ella insinuó que luego “This is me” se retiraría, pero ahora con esta ruptura. “La verdad es que ni siquiera sé si haré otro álbum después de esto, dijo. No le digas a Benny (Medina, su antiguo mánager) que eso es lo que estoy pensando -este podría ser mi último álbum de la historia”, fue lo que dijo en su momento. Pero, los internautas dudan mucho que deje todo justo ahora cuando puede crear excelentes temas como lo hizo Shakira, quien resurgió de las cenizas como el ave Fénix.