“Pensé que estaba embarazada”: el look animal print de Jennifer Lopez que confundió a todos

Jennifer Lopez acaba de protagonizar la portada de la revista ‘Interview’ con un sexy posado que incluyó un atuendo digno del “look de la venganza” que una vez utilizó Lady Di, y es que, aprovechó este espacio también para hablar sobre su divorcio con Ben Affleck, de quien inició el trámite en agosto pasado y se separó en abril de este año.

Tras seis meses desde su separación, la ‘Diva del Bronx’ finalmente decidió compartir cómo ha sido su proceso de divorcio, y es que, la cantante, pese a su ruptura, acudió a las diversas galas y eventos que tenía programados airosa y empoderada, luciendo algunos de los looks más icónicos en la historia de su carrera, siendo uno de ellos su sexy vestido plateado con lazos coquette en Toronto.

Esta entrevista surge tan solo unos meses después de que fuera captada llegando a un hotel de Beverly Hills para desayunar con Ben Affleck y sus hijos, lo que para Jennifer Garner resultaría una acción no solo adictiva sino tóxica por parte del actor, quien, estaría ilusionando a Lopez sobre un posible regreso.

Jennifer Lopez confunde a sus fans con esta sexy foto

Cada look de Jennifer Lopez es digno de admirar y más aún, cuando se trata de protagonizar la portada de una revista, en este caso, el número de otoño de ‘Interview’ donde posó con distintos atuendos que retomaron la tendencia ‘mob wife’ inspirada en los outfits de “las mujeres de la mafia”.

Desde un sexy bikini de cebra con botas polaina o una gran chaqueta color vino con texturas de tigre, el outfit que se colocó como el rey de la corona, se trató de un ‘total look’ de animal print en su color básico, marrón, con rosetas de leopardo que incluyó unas largas botas, un diminuto short y un abrigo que caía a la altura de sus hombros que fue aderezado con unos maxiaretes color ámbar y un peinado clean look.

Sin embargo, la pose, en la que dejaba ver parte de su muslo mientras está sentada fijando su mirada a la cámara, fue la que causó confusión entre sus seguidores pensando que estaba anunciando un embarazo: “De primera instancia pensé que estaba ‘embarazada’ pero miré bien y es su muslo”, se leía en redes.

¿Qué dijo Jennifer Lopez sobre su divorcio con Ben Affleck?

Jennifer Lopez se sinceró para la revista Interview en una entrevista exclusiva con Nikki Glasser, donde profundizó sobre su etapa de soltera tras su divorcio con Ben Affleck y no solo eso, pues, sin decir el nombre del actor aseguró que esta separación a diferencia de las anteriores, se sintió como: “recibir un golpe en la cabeza con un mazo”.

Además, confesó a Glasser: “Me siento sola, extraña, asustada. Me siento triste. Me siento desesperada, pero cuando sientes eso dices: ‘Estas cosas no me van a matar’. Es como si, en realidad, fuera capaz de sentir alegría y felicidad por mí misma. Estar en una relación no me define. No puedo buscar la felicidad en otras personas. Tengo que tener la felicidad dentro de mí. Solía decir que era una persona feliz, pero seguía buscando algo que alguien más pudiera llenar, y simplemente pensaba: ‘No, en realidad soy buena’” y resaltó la importancia de amarnos a nosotros mismos antes de que alguien nos ame.