“Más guapo que Nodal”, él es el prometido de la hermana de Ángela Aguilar que se roba suspiros

Ángela Aguilar no es la única en la familia que se casó, y es que poco a poco cada hijo de Pepe Aguilar está emprendiendo su vuelo y su camino, y su otra hija, Aneliz, se ha comprometido.

Fue el mismo cantante mexicano quien compartió la noticia en sus redes sociales, felicitando a su hija mayor, de 26 años, y publicando fotos del hermoso momento.

El cantante escribió en la publicación “2 X 1 Llévelas llévelas !!! Como que septiembre y octubre les gustó a mis hijas pa comprometerse (y casarse!!!) 1,000,000 de felicidades Aneliz y Rodrigo !!! Que sean MUY FELICES !!!! Y que viva el AMOR !!! ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️”, dejando claro lo feliz que está por el compromiso de su hija mayor.

“Más guapo que Nodal”, él es el novio de la hermana de Ángela Aguilar que le propuso matrimonio

Aneliz Aguilar comparte muchas fotos en sus redes de sus viajes y sus looks, pero no ha compartido fotos de su novio y ahora prometido, por lo que muchos desconocían que tuviera pareja.

Sin embargo, ahora que se conoce, ha desatado suspiros en red es, pues aseguran que es más guapo que Nodal, el esposo de Ángela.

La hija mayor de Pepe Aguilar está comprometida con Luis Rodrigo Castillo, un guapo joven que cuenta con una Maestría en Derecho en Arbitraje Internacional y tiene más de dos mil seguidores en Instagram, pero tiene su cuenta privada, por lo que no se sabe mucho de él.

Sin embargo, por lo que se pudo ver en las fotos en redes, es alto, blanco, con cabello negro, liso y largo, barba, muy guapo y con gran estilo, por lo que se ha robado suspiros.

Aneliz Aguilar El novio de la hija de Pepe Aguilar ha robado suspiros en redes ( @pepeaguilar_oficial /Instagram)

“Este sí es un galán, no como el nopal”, “wow la hermana de angelita sí tiene buen gusto”, “que guapo el novio de Aneliz”, “está mucho mejor que Nodal”, “disculpen mi sinceridad pero que guapo, más que Nodalcito”, “ella sí salió ganando, no como la hermana”, “que bello su novio, y que alto, me encanta”, “por uno así si me hubiera peleado, no por Nodal”, y “está bello el novio de Aneliz”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Se desconoce cuándo será la boda de Aneliz, pero seguro que la hará por todo lo alto, y será tan lujosa como la de Ángela.