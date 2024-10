“Ya no la soporta”, el gesto de Nodal con Ángela Aguilar en su concierto por el que dicen que lo tiene “harto”

Nodal y Ángela Aguilar siguen generando polémica en redes, y es que desde que comenzaron su relación han recibido rechazo en redes, pero ellos dejan ver que están muy enamorados.

A través de sus redes los famosos comparten fotos y videos juntos, dejando ver lo felices que son juntos, especialmente luego de tener dos meses de casados.

La mexicana acompaña al cantante a cada uno de sus conciertos, lo que tiene a muchos fans decepcionados, pues muchos aseguran que van a sus conciertos a verlo a él y no a ella.

¿Está cansado de ella? El gesto de Nodal con Ángela Aguilar en su concierto por el que dicen que lo tiene “harto”

Recientemente, Ángela Aguilar salió al escenario en un concierto de Nodal, y aunque cantó poco, aprovechó para darle un beso a su esposa y se retiró, como siempre lo hace.

Sin embargo, cuando ella se fue y él se dio la vuelta, hizo un gesto con los ojos, mirando hacia arriba, que muchos han interpretado como que está cansado de tener a Ángela a su lado todo el tiempo.

“El gesto que hace Nodal como que ya lo tiene hasta la madre 🤣🤣”, Y el en su mente: ush esta mocosa 🤣🤣”, “la mirada de los mil hostigamientos😂”, “🤣con su gesto y cara dijo pinche dora la exploradora😄”, “con Cazzu nunca lo hizo”, ” jajajaja los ojos de nodal de ash🤣🤣😂”, “El buscó eso ahora que se aguante el baboso”, “ya no la soporta”, “ya lo tiene hasta la madre....!!!!😂”, “El solo no quiere volver a casa 😂pero eso fue lo que él eligió”, “así es señores al principio el bonito después es diferente 😂😅”, “como que ya se arrepintió”, “la cara lo dice todo, sus ojos no mienten jaja”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Sin embargo, luego de eso se les ha seguido captando juntos y muy enamorados, de hecho, este martes le llevó un pastel a uno de sus conciertos, para seguir celebrando su cumpleaños que fue el pasado 8 de octubre, cuando además tuvo lindos y amorosos gestos con ella con fuegos artificiales, rosas y demás.