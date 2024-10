¿Se hizo un retoque? JLo se hizo esta cirugía tras terminar con Ben Affleck y se siente mejor que nunca

En medio de los titulares y rumores que rodean a las celebridades por el caso de Sean Diddy Combs, JLo no pasa desapercibida. Después de su separación con Ben Affleck, la famosa está concentrada en recuperarse y volver a su mejor versión, lo que incluye el ámbito emocional y lo físico también.

Una fuente cercana mencionó a un medio de comunicación que la intérprete de On the floor pasó por el quirófano para hacerse un cambio, pues “está siguiendo el camino de muchas personas que atraviesan un divorcio, que es recuperar su brillo después de la separación”.

JLo | La famosa presumió sus curvas en las redes sociales el día de su cumpleaños (@jlo/Instagram)

¿Cuál fue la cirugía que se hizo JLo tras terminar con Ben Affleck?

El primer paso en este proceso de renovación de JLo fue una cirugía en una parte de su rostro, específicamente una operación láser en los ojos para mejorar su visión, reportó People.

Este procedimiento fue realizado en la reconocida clínica Dello Russo Laser Vision. Según informes, JLo deseaba deshacerse de sus gafas, marcando así un nuevo y fresco comienzo en su vida. Decía que había llegado el momento de hacer algo por sí misma y qué mejor manera de iniciar esta nueva etapa que viendo las cosas de manera más clara.

Semanas atrás, la famosa ofreció su primera entrevista tras iniciar los trámites de divorcio a la revista Interview, a la que le confesó que esta nueva etapa de su vida era “solitaria, poco familiar” y “asustadiza”.

Jennifer Lopez Instagram: @jlo (Instagram: @jlo)

A pesar de calificarse sentirte “triste” y “desesperada”, dejó claro que no permite que estar en una relación la defina. Enfrentar la tristeza y el dolor con valentía y aceptación ha sido clave para sobrellevar este proceso. Como expresó en sus propias palabras: “Cuando te enfrentas a esas emociones y dices: ‘Esto no me derribará’, sino que piensas: ‘En realidad, soy capaz de ser feliz y sentirme bien por mi cuenta’, ahí es cuando todo cobra sentido”.

La cantante también reflexionó sobre la importancia de encontrar la felicidad dentro de uno mismo en lugar de buscarla en otras personas, por lo que no está abierta al amor en este momento.