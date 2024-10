Filtran fotos de JLo y Diddy besándose, ¿eso causó su separación con Affleck?

Todos los famosos que alguna vez acudieron a las ‘fiestas blancas’ de Sean ‘Diddy’ Combs están en el ojo del huracán y es que, tras darse a conocer lo que se vivía al interior de las mansiones del rapero, la policía y hasta los mismos internautas buscan señales que los guían hacia posibles víctimas y cómplices.

Hasta el momento, el rapero enfrenta cargos por abuso sexual, tráfico sexual y crimen organizado, todo esto derivado de las denuncias que su ex pareja Cassandra Ventura interpuso contra una de las figuras más poderosas de la industria musical.

Debido a ello, la policía comenzó una investigación que los llevó a descubrir una serie de objetos que darían cuenta de los actos sexuales que se llevaban a cabo de forma grupal al interior de las ‘freak off parties’ de ‘Diddy’ Combs, entre los que se habrían incautado de casi 800 juguetes sexuales, camas de 15 metros de largo, 1000 botellas de aceite para bebé y 96 dispositivos con más de 90 terabytes de información e incluso se especula que al interior también había videos comprometedores de los invitados a sus fiestas, destacando nombres poderosos de Hollywood.

Entre los famosos cuya reputación ha ido en picada desde la polémica de Sean ‘Diddy’ Combs, fueron Beyoncé, perdiendo más de cinco millones de seguidores, Jay-Z, Will Smith y Jennifer Lopez, con quien tuvo un romance a finales de los años 90.

Difunden fotografía de Jennifer Lopez y Sean ‘Diddy’ Combs besándose

Es bien sabido que Diddy, fue uno de los amores que tocaron a la puerta de Jennifer Lopez, manteniendo una relación que duró de 1999 a 2001, cuando se conocieron en la filmación del videoclip ‘If You Had my Love’.

Aunque duró poco, ambos mantuvieron un tórrido romance que los llevó a lugares oscuros, provocando que algunas de las polémicas de aquel entonces fueran revividas por los internautas, quienes recordaron un tiroteo en el que estuvieron involucrados y por el que los arrestaron, además de un video sexual, por el que aseguran, pudo ser “la gota que derramó el vaso” en su matrimonio con Ben Affleck.

Esto no es todo, pues surgieron teorías sobre una presunta fijación u obsesión del rapero con la ‘Diva del Bronx’ provocando que se separara de Cris Judd: “Diddy está obsesionado con Jennifer y tiene gran parte de la culpa por arruinar su matrimonio con Judd”.

En la búsqueda por conocer más sobre esta relación, fueron los usuarios en internet los que viralizaron las fotografías que dan cuenta del romance que vivieron ambos cantantes, donde se les puede ver juntos vestidos de blanco en un balcón mientras se dan un beso a la luz de la luna, mientras que en otras se les puede ver bailando, dejando ver que JLo pudo conocer el lado oscuro de las fiestas de Diddy.

Esto dijo la mujer que captó el beso de Jennifer Lopez y Sean ‘Diddy’ Combs

Fue el programa ‘El Gordo y la Flaca’ los que dieron con el paradero de quien fuera prácticamente la fotógrafa oficial de las fiestas blancas de Diddy, quien habló sobre el paradero de Selma Fonseca en Grecia, quien habló más sobre el día que capturó la foto del rapero junto a JLo:

“Fui a esa fiesta para saber si estaban juntos…”, comentó y añadió: “Estaban en un balcón del cuarto de él y disparé la foto, tomé la foto y se estaban besando”, también reveló: “Todas las personas querían estar en las fiestas de P. Diddy”, mencionando que era un privilegio ser invitado y no solo eso, también mencionó haber visto a mujeres desnudas en la piscina y otras bailando con alas.