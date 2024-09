¿Celos o envidia? Aseguran que Will Smith pudo estar involucrado en el asesinato del ex de Jada Pinkett por esta razón

Han pasado dos semanas desde que Sean Diddy Combs fue arrestado en Manhattan por cargos de abuso y tráfico sexual, sin embargo, hasta ese momento, poco se conocía sobre los famosos que lo acompañaban durante sus atroces prácticas al interior de su mansión mientras celebraba sus populares fiestas ‘freak off’ o fiestas blancas.

Entre la lista de famosos, figuraban Leonardo DiCaprio, French Montana, Paris Hilton, el clan Kardashian, su expareja Jennifer Lopez y Will Smith, cuya imagen ha sido manchada por su pasado con Diddy Combs, y es que, presumió una estrecha amistad con el rapero, razón por la que en redes sociales, resurgió una teoría que apuntaría a que el actor de ‘Men in Black’ podría estar involucrado con el asesinato de Tupac Shakur.

Arresto de Sean Diddy Combs revive ‘oscuro pasado’ de Will Smith

El arresto de Sean Diddy Combs destapó una caja de Pandora que ha dejado malparado a más de un famoso, entre ellos, Will Smith, de quien se revivieron videos del actor en redes sociales donde se le puede ver besando a su hijo, no solo incomodándolo, sino que, aparentemente, obligándolo, lo que además, revivió la ‘teoría del pelo rosa’ que dejaría ver maltratos y abusos, vale recordar que Justin Bieber también lo llevó de este tono.

Por esta razón, los fans comenzaron a especular que Jada Pinkett no era la villana de la historia, como tanto se pensó desde la polémica cachetada que Will Smith dio a Chris Rock durante una ceremonia de los Premios Óscar, quien pronto, mostró su rechazo por esta acción a su esposo.

Muchos empezaron a justificar las acciones no solo de Jaden Smith, también las de Jada Pinkett, a quien señalaron como una mujer que no supo valorar el amor del actor, al menos hasta el arresto de Diddy Combs, que cambió por completo su imagen.

¿Por qué dicen que Will Smith estuvo involucrado en la muerte de Tupac Shakur?

Tras mostrarse la cercanía que Will Smith y Sean Diddy Combs tuvieron, las teorías sobre si el actor estuvo involucrado en la muerte de Tupac Shakur, comenzaron a surgir, sobretodo, cuando Jada Pinkett, aseguró que el rapero era “su alma gemela”: “Si existe tal cosa como las vidas pasadas, definitivamente creo que Pac y yo hemos compartido algunas juntos”.

Muchos aseguran que Will Smith pudo haber tenido celos de la relación de amistad que sostenían Jada Pinkett y Tupac Shakur, lo que lo habría llevado a participar en el asesinato del rapero, pues sería él quien se interpondría para que su romance finalmente fructuara:

En redes sociales se puede leer: “¿Quién fue una de las amigas más cercanas de 2Pac desde que estuvo en la escuela, hasta su muerte? Jada Pinkett. Tal vez Will sabía que no podría casarse con ella y tener a sus hijos hasta quitar al otro hombre de su vida. Como dijo 2Pac en Tupac Resurrection: ‘Jada is my heart’”.