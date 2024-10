“No me quiero enojar”: Wendy Guevara revela que Shakira la invitó a su fiesta de solteras, pero por esto no pudo llegar

Las ‘solteras’ se reunieron con Shakira para celebrar el más reciente sencillo que lanzó la colombiana y con el que le da la bienvenida a su nueva etapa de mujer sin compromisos sentimentales. “Soltera House Party”, así se llamó el encuentro entre la cantante colombiana y algunas artistas como Belinda, Danna, Greeicy Rendón, Farina, Shaynnis Palacios y otras celebridades del mundo del espectáculo y las redes sociales.

La noche del lunes 14 de octubre, Shaki y las demás estrellas sorprendieron a su publico cuando compartieron a través de sus cuentas en Instagram videos y fotos del grato momento. La intérprete de “Dónde están los ladrones” llegó en su carro morado a la residencia de la influencer Lele Pons, donde la estaban esperando todas sus invitadas. Llegó cargada de pizzas y tequila.

Sin dudas, fue una noche estupenda para todas las chicas, especialmente, para Shakira, quien está en su mejor momento tras separarse de expareja, Gerard Piqué, cuando él le fue infiel con Clara Martí hace dos años. La vida de la cantautora dio un giro de 180 grados, pues, además de sobrellevar la ruptura amorosa con el padre sus dos hijos con quien vivió por 10 años, también se mudó a Estados Unidos y tuvo que pagar varios millones de euros a Hacienda, en España, para conservar su libertad.

Pero, esto también la llevó a refugiarse en la música y sacar las canciones más exitosas de toda su carrera, y una de ellas es ”Soltera”, que promete convertirse en un himno para todas las mujeres que comenzarán una nueva etapa en su vida amorosa.

Wendy Guevara estaba invitada, pero esta fue la razón de su ausencia

A los internautas les encantó el encuentro de las celebridades junto a Shakira, pero nadie esperaba que la gran ausente fuera la influencer mexicana Wendy Guevara. Fue la misma creadora de contenido quien lo informó y explicó por qué no pudo asistir, así como el gran enojo que todo esto lo trajo, ya que no por ella, sino por “La casa de los famosos”.

A través de un video que compartió en sus redes sociales, un fans le preguntó si era verdad que ella fue invitada a esa fiesta, algo que confirmó. Preguntó si había sido Nicola Porcella quien les dio ese dato a los seguidores, pero sin prestarle importancia a cómo se enteraron, les dio la razones de su ausencia.

“Me invitaron, pero no pude ir. Ay, es una historia bien larga que no quiero decirles. No me quiero acordar porque luego me voy a enojar, no me quiero enojar. (...) Pues me hablaron de lo de Shakira en Miami, y yo dije: ‘¡Claro! yo voy’. Entonces, ese día estaba el especial de grabaciones de ‘La casa de los famosos México’ donde darían los premios, y me contemplaron para “La casa”, detalló Guevara, visiblemente frustrada.

Continuó: “Contemplamos el permiso de que yo no podía asistir porque iba a ir al evento de Shakira a grabar unas cosas. Entonces, este me habla: ‘No, que no puedo ir, que tienes que ir a lo de ‘La casa’, y yo (respondí) ‘para qué, si eso es no más son premios para ellos’. Eso era el jueves, entonces, el jueves a las 2:00 de la tarde, antes de yo empezara a maquillarme y peinarme, me hablan: ‘Que si no gustas no importa, no vengas’. Y yo que me enverg*, que me ataco. Yo me hubiera ido en la mañana a conocer a Shakira en Miami”.

Acotó que Televisa sí le otorgó el permiso para asistir, pero fue la producción del programa la que boicoteó su encuentro con la estrella musical. Sin embargo, aseveró que aún no se pierden las esperanzas, porque le indicaron que habrá otra actividad de Shakira para la que también está invitada. Y solo se consoló: “Ya para qué me estreso, las cosas pasaron por algo”.