“No perdona nada”: Belinda no le teme a Shakira y esto le reclamó en su fiesta de solteras

Shakira está disfrutando de una segunda era dorada en su carrera musical, consolidándose como una de las artistas más influyentes del momento. Tras su mediática ruptura con Gerard Piqué, la colombiana ha enfocado su energía en la música y el empoderamiento personal. En este contexto, su nueva gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour ha generado un auténtico furor en Latinoamérica, estableciendo récords históricos en ventas.

En países como México, Argentina, Colombia y Chile, las entradas se agotaron en cuestión de horas, con más de 630,000 boletos vendidos hasta ahora. Esta abrumadora demanda ha llevado a Shakira a añadir nuevas fechas a su itinerario, satisfaciendo así las expectativas de sus seguidores.

Shakira La cantante ha roto récords de ventas para su nueva gira (X)

En medio de este resurgimiento, Shakira lanzó su nuevo sencillo “Soltera,” el cual ha resonado profundamente con su audiencia gracias a la impactante estrategia promocional detrás. El tema se caracteriza por su ritmo pegajoso y letras empoderadoras, y está acompañado de un videoclip que presenta a importantes figuras de la música latina, como Lele Pons, Danna Paola, Anitta y Winnie Harlow. El video, que se lanzó recientemente, ha captado la atención de millones y se ha convertido en un verdadero fenómeno en las plataformas digitales, con millones de vistas en sus primeros días

Una fiesta de solteras llena de sorpresas

Para celebrar el éxito de “Soltera,” Shakira organizó una reunión de amigas en Miami, bautizada como la “Soltera’s House Party” en la que estuvieron presentes Lele Pons, Kenia Os, Danna Paola, Belinda, Greeicy y Farina.

La velada estuvo llena de risas, pizzas y, por supuesto, tragos de tequila. Las invitadas también disfrutaron de un toro mecánico y tuvieron la oportunidad de bailar el tema con la propia Shakira.

En un momento inesperado, Shakira bromeó en la mesa diciendo: “Belinda y yo no paramos de comer. Somos las únicas que no paramos de comer... Es de las mías,” lo que provocó risas entre las presentes.

Eso sí, Belinda no se quedó callada y “le reclamó” a Shakira por no comerse las orillas de la pizza. “Yo gano, porque tú no te comes todas las partes. Pero, ¿qué crees? me las voy a comer yo.”

Internautas de inmediato reaccionaron diciendo que “Belinda es tremenda” y que es “mucho ambiente” pues siempre tiene comentarios ocurrentes, además de que se lleva bien con todo el mundo, rompiendo con la imagen de “niña fresa” que siempre la ha acompañado.

El lado más poderoso de la industria

La colombiana no solo es un ícono de la música, sino también un símbolo de empoderamiento y resiliencia en la industria del entretenimiento. Su historia nos recuerda que, a pesar de los obstáculos, siempre hay una oportunidad para levantarse y brillar con más fuerza. Con su nuevo sencillo y su gira en camino, Shakira está lista para demostrar que, en el mundo de la música, aún hay mucho que ofrecer.

Lejos de fomentar rivalidades, Shakira ha demostrado con “Soltera” que su objetivo es unir a mujeres poderosas dentro de la industria musical, promoviendo la sororidad en la industria y entre fans.