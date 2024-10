“Se viste mejor que los papás”, el look con el que hija de Camilo y Evaluna probó que es toda una fashionista

La hija de los cantantes encantó con su look y estilo

Camilo y Evaluna son una de las parejas más ejemplares y sólidas del mundo del espectáculo, que han formado una hermosa familia con sus dos hijas, Índigo y Amaranto.

A través de las redes la pareja comparte mucho de su vida, especialmente los lunes, donde siempre publican un capítulo de su vida en su canal de Yotube y en sus redes.

Allí se abren más con sus fans y dejan ver cómo es su día a día con dos hijas, sus viajes, su preparación a los conciertos, todo y recientemente dejaron ver un viaje familiar que tuvieron.

El look que hija de Camilo y Evaluna llevó en paseo con el que prueba que es una fashionista

Camilo y Evaluna estuvieron en Chicago, y compartieron videos y fotos de su paseo por esta hermosa ciudad con su familia, incluyendo a sus dos hijas.

En un video compartido en sus redes, se pudo ver a la pequeña Índigo luciendo hermosa con un pantalón de cuadros negro y blanco, una camiseta negra, tenis blancos y el cabello recogido.

Aunque a la pequeña de dos años no le muestran su rostro, pues los famosos quieren protegerla, sí dejaron ver que Indigo en una fashionista en acción y tiene mucho estilo.

“Que bella Índigo, me encantó su look”, “ella se viste mejor que los papás”, “Indigo se ve muy fashion me encanta”, “tan bella, ese look sí está acorde a su edad”, “qué bueno que al menos visten bien a la hija”, “que bella Indigo, es hermosa y siempre bien vestida”, “amo lo linda y adorable que es”, “ella se sabe vestir bien”, y “siempre tan fashion ella”, fueron algunas de las reacciones en redes.

No es la primera vez que la pequeña deja claro que le gusta vestir bien, en otras ocasiones ha lucido vestidos con tacones negros y fucsia, y aunque muchos critican a sus padres por dejarla llevar este tipo de calzado, se trata de un tacón bajo, y a Índigo le encanta andar con estos zapatos.