“Le dañan sus piecitos”, Camilo y Evaluna muestran a su hija Índigo con tacones rojos y desatan preocupación

Camilo y Evaluna son una de las parejas más exitosas y ejemplares del mundo del espectáculo que han formado una hermosa familia con sus hijas Índigo y Amaranto.

Constantemente en redes presumen lo divertida que es su vida como pareja y como papás y dejan ver lo felices que son.

Sin embargo, no dejan de recibir críticas en redes, pues los atacan por su estilo de vida, y hasta por la forma en la que crian a sus hijas.

“No le pongan esos zapatos”, Camilo y Evaluna muestran a su hija Índigo de nuevo con tacones y preocupan

Durante un reciente video compartido en la cuenta de Camilo, la pareja dejó ver a su hija, Indigo, quien llevaba un hermoso vestido flamenco rojo, con vuelos y también unos tacones tojos.

Esto ha desatado preocupación, pues aunque no son unos tacones altos, consideran que este tipo de zapatos no es adecuado para una niña de dos años.

Camilo y Evaluna La pequeña de 2 años llevó estos tacones rojos (@camilo/Instagram)

Y no es la primera vez que los lleva, hace un tiempo la mostraron luciendo unos tacones negros, y también ha llevado unos rosados brillantes.

De hecho, en un video de Camilo en el que está manejando la patineta con Índigo encima se ve que la pequeña trae estos tacones rosados y la propia Evaluna comentó “Y ella en tacones siempre”, dejando ver que siempre los usa.

“Pero como dejan que una niña tan pequeña use estos tacones”, “no le pongan tacones por favor”, “no me parece que una niña de dos años lleve tacones”, “pobre Indigo, le están deformando sus pies”, “no deben dejarla usar esos tacones”, “pero estos chicos no saben ser padres, no entiendo como le ponen tacones a su nena”, “o sea es una niña, ni yo uso tacones así”, “ella debe ir acorde a su edad, además que eso le hace daño a sus piecitos”, y “mejor pónganle gomitas, sandalias bajitas, algo que no le dañe el pie”, fueron algunas de las reacciones en redes.

La pareja constantemente recibe críticas, pero ellos dejan ver que no les hacen caso, de hecho, muchas veces lo toman a modo de broma y siguen con su vida, sin dejar que eso les afecte.