“Qué inconsciente”, tunden a Evaluna por hacer esto durante la lactancia y dicen que “pone en riesgo a su bebé”

Camilo y Evaluna han formado una familia con sus dos hijas Índigo y Amaranto y son ejemplo de un gran matrimonio a sus cortas edades.

Los famosos dejan ver a través de las redes lo felices y enamorados que están a pesar de que los critiquen, y lo felices que son sus hijas, especialmente Índigo quien ya tiene 2 años y encanta con su carisma.

La pareja ha decidido no mostrar el rostro de sus hijas para protegerlas, pero de vez en cuando dejan escuchar la voz de su pequeña de dos años que desata la ternura entre sus fans y sorprende con sus ocurrencias.

“Qué inconsciente”, critican a Evaluna por hacer esto durante la lactancia y dicen que “pone en riesgo a su bebé”

Sin embargo, Camilo y Evaluna no dejan de recibir críticas por todo lo que hacen, incluso la crianza de sus hijas y recientemente la cantante desató polémica.

Y es que el colombiano compartió un video en el que se ve a Evaluna tatuándose, a solo un mes de haber tenido a su bebé Amaranto, lo que ha preocupado a los fans, por la lactancia materna.

Muchos la criticaron y se preocuparon pues aseguran que el tatuarse podría afectar y poner en riesgo a su bebé a través de la lactancia materna, por lo que debió esperar más para tatuarse.

“¿Se puede tatuar mientras una mamá da de lactar? No es dañino para su bebé? 😢”, “wow esta mujer es muy inconsciente, no le preocupa su bebé”, “tengo duda sobre los tatuajes y la lactancia 😬 muchas gracias!”, “menos mal que es cristiana, tiene más tatuajes que un preso”, “es que a Evaluna le importan más sus estúpidos tatuajes que su hijo”, “estos dos no están hechos para ser papás”, “no se quién pone más en peligro a sus hijas, si ella o él, por favor no tengan hijos si no saben”, y “qué inconsciente Evaluna de verdad”, fueron algunas de las críticas en redes.

Sin embargo, otros la han defendido, asegurando que no implica ningún riesgo tatuarse mientras se da lactancia materna, siempre que se tenga los cuidados al tatuaje.

Además, que otros aseguran que si fuera un riesgo, claramente Evaluna no se haría ningún tatuaje, pues seguro investigó bien.

Los famosos tienen varios tatuajes, y Camilo recientemente se hizo uno más con el nombre de Amaranto en el pecho, debajo del nombre de Índigo, por lo que este tatuaje de la cantante podría ser en honor a su recién nacida.