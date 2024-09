“Ni la realeza se atreve a tanto”, Evaluna deja ver lo grande que está Amaranto, pero la atacan por este detalle

Camilo y Evaluna son una de las parejas más estables y ejemplares del mundo del espectáculo que han formado una hermosa familia con sus dos hijas Índigo y Amaranto.

Fue el pasado 1 de agosto cuando la pareja anunció la llegada de su segunda hija y desde ese momento han estado activos en sus redes, dejando ver cómo es la vida siendo papás de dos.

A través de sus videos de Youtube, los famosos dejan ver gran parte de su vida, y hasta se han burlado de todos los rumores que existen en redes sobre ellos, demostrando que ellos lo toman de la mejor manera.

Recientemente, Evaluna mostró lo mucho que ha crecido Amaranto en una tierna foto con su padre, pero le han llovido las críticas.

Evaluna deja ver lo grande que está Amaranto en esta foto, pero la critican por este detalle

Ricardo Montaner compartió una foto en la que salía junto a su hija Evaluna y su nieta Amaranto, mientras festejaban su cumpleaños.

“Evaluna, Amaranto y el hombre más feliz del mundo…”, escribió el famoso cantante en la imagen donde Evaluna sale de lado, cargando a su hija Amaranto y mostrando su bracito y cabeza y mostrando que tiene poco cabello y está muy grande.

Sin embargo, la criticaron, pues le reprocharon que siga sin mostrar su rostro, algo que le han recriminado igual con su hija Índigo.

“Eva Luna ha perdido fans desde q se convirtió mamá,su actitud no fue la correcta con sus seguidores 🥲”, “Ni al niño Jesús ocultan tanto”, “No se cual es el misterio de no mostrar a la hija”, “Allí está escondiendo el bebé . La barriga afuera, mostrandola los 9 meses y da a luz y lo esconde”, “pero por qué no le muestran la cara, tan fea es”, y “pero ni la realeza le tapa el rostro a sus hijos, que se creerá esta”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Aunque los critiquen, Camilo y Evaluna toman con humor todas las críticas que les hacen ya sea por sus looks, su forma de criar a sus hijas, y hasta la forma en la que las cargan.

Hace poco el cantante colombiano desató la polémica y las críticas por la forma de portear a su bebé, pero él ha dejado claro que lo hace con responsabilidad y que no pone en riesgo a su hija pues hasta enseñó la forma correcta de usar el fular para poder cargar a su hija de la forma correcta y segura.