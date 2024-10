Belinda presumió nuevo look y hasta a Shakira le encantó: así lo podemos llevar todas

Si de algo se caracteriza la cantante Belinda, además de su talento para la música y la actuación, es que no le tiene miedo a los cambios, y esto incluye la transformación de imagen. Siempre está apostando por looks atrevidos, uno más radical que otro, ya que no le teme probar algo. En lo que va del 2024 ha sorprendido con varios estilos, que dejaron suspirando a sus fanáticos.

El más reciente fue el que usó para su penúltima canción, “La mala”, que se estrenó a inicios de agosto, en la que apareció con las cejas decoloradas para darle dramatismo al polémico video, por el que incluso la llamaron “satánica”.

A través de Instagram, expresó: “Este año ha sido el más arriesgado de mi vida en cuanto a cambio de look. antes jamás me hubiera atrevido a decolorarme el pelo verde, rojo y ahora hasta las cejas. Gracias a esta nueva etapa y estas canciones por inspirarme y hacerme una mujer sin miedo”. Antes esta transformación, optó por un bob corto recto y tiñó de rojo el cabello para promocionar “300 noches″, en abril.

Febrero lo comenzó con la melena verde. “Cactus” era el tema con el que inició la serie de éxitos que ha tenido esta año.

El nuevo look de Beli, que hasta a Shakira le gustó

La noche de este lunes 14 de octubre, Shakira sorprendió con una cena a sus nuevas amigas: Lele Pons, Danna Paola, Becky G, Kenia Os, Fariña y Belinda. Se reunieron en una residencia donde cenaron pizzas y tomaron tequila. Pero, la que sorprendió fue la cantante de “Luz sin gravedad”, al mostrar su nuevo look, a pocos días de estrenar el nuevo tema con Kenia.

Belinda y Shakira

Beli apareció con un flequillo tipo cortina y apostó por unas mechas face framing, que enmarcan más su rostro. Ella en una de sus historias, le preguntó a Shakira: “¿Te gusta mi flecos?”, a lo que la cantautora le respondió: “Me encanta, te ves divina, te ves súper chic”. Ella en otra oportunidades también ha usado flecos, como el microbang, en el 2020. También llevó una desfilado.

El flequillo cortina es muy versátil y favorece a diferentes tipos de rostro y estilos de cabello, pues favorece notablemente a los rostros ovalados, porque resalta las facciones sin desbalancearlas. Mientras que en los redondos, ayuda a alargar visualmente el rostro, creando un equilibrio al no cubrir completamente la frente.

En las caras cuadradas, suaviza las facciones angulosas, dando un toque más delicado al marco del rostro. Y en las de forma de corazón, equilibra el mentón afilado y desviar la atención hacia los ojos y los pómulos.

El flequillo cortina suele ser más largo a los lados, lo que permite llevarlo abierto o cerrado. Un largo a la altura de los pómulos o justo por debajo de las cejas es ideal. Para un look más desenfadado, es mejor optar por una textura natural, ya sea liso o con ondas suaves, en lugar de algo muy estructurado.