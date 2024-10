¿Por qué fans creen que la nueva canción de Belinda va dirigida a Cazzu?

El mundo del espectáculo siempre está lleno de sorpresas y en esta ocasión, la cantante Belinda ha vuelto a acaparar la atención de todos con su nueva canción Bugatti, que sigue la línea de éxitos como Cactus y 300 Noches, que marcaron su regreso a la música.

PUBLICIDAD

Esta pieza ha desatado una serie de teorías entre los seguidores de la artista, quienes creen que la letra podría estar dirigida a Cazzu, la también expareja del cantante, Christian Nodal.

¿Por qué fans la nueva canción de Belinda iría a Cazzu?

Belinda, conocida por su estilo único y sus letras cargadas de emotividad, regresó al escenario musical con tres nuevos temas que no dejaron indiferente a nadie. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la posible relación que estos tenían con su vida personal y sus relaciones amorosas pasadas.

En particular, la canción Bugatti ha generado controversia debido a su contenido, que algunos interpretan como un mensaje de apoyo hacia Cazzu.

Belinda | (@belindapop/Instagram)

En ella, suelta frases como: “Yo sé que no hay curita que te sane ese dolor, que atravesar un mal de amor esta cabrón, yo por eso ya pasé, la solución me la sé”, canta. “No le escribas, no le llames. No responda los mensajes se te escribe diciéndote ‘I’m sorry’ (lo siento). Tu ere’ una modelo de revista. Desbloquéalo del insta, pa’ que el ‘hijoeputa’ te vea la story”, añade.

“Amores ven y van, la vida es un carnaval como lo dijo Celia. No bajes la nota, eres una rockstar, superestrella. Te quieren opacar, no te dejan brillar, porque eres la más bella”. — Belinda.

Muchos fanáticos han especulado que Belinda habría querido mostrar su solidaridad con Cazzu, quien habría atravesado momentos difíciles tras su ruptura con Nodal.

Algunos seguidores de Belinda aseguran que Bugatti no solo será un gesto de empatía hacia Cazzu, sino también una forma de plasmar sus propias experiencias y sentimientos en la canción, recordando lo duro que fue para ella romper con Nodal tras comprometerse a dos años de iniciar su relación.

Cazzu | (Instagram)

La nueva canción de Belinda ha generado un revuelo en las redes sociales y los medios de comunicación, alimentando la especulación y el interés de los fans por descifrar el verdadero significado detrás de sus letras y dando a entender que está en contra de la boda del famoso con Ángela Aguilar.