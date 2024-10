Nodal se llena de burlas en su nueva presentación y este meme se lleva todas las carcajadas

Una nueva especulación está girando entorno al cantante mexicano Christian Nodal, luego de que el pasado 1 de octubre fue hospitalizado de emergencia. Sus representantes informaron en un comunicado que fue por una “infección estomacal”, pero otras personas aseguran que se trató por problemas con el alcohol.

Hay acotar que constantemente a la estrella del regional mexicano se le ve con vasos con licor, y que el deterioro de estado de salud se debió a que “se le pasó la fiesta, se excedió un poco o un mucho, y hoy lo tienen hospitalizado porque se desvaneció. Se puso muy mal, se desvaneció en una fiesta donde estaban varios Aguilar”, afirmó la influencer Kadri Paparazzi, según una fuente fidedigna. Esta sería la razón por la que su madre estaría tan molesta con los Aguilar.

Incluso se especuló que estaría en un proceso de rehabilitación por petición de suegro, Pepe Aguilar. Sin embargo, todo esto fue desmentido por la relacionista pública del artista, Mandy Fridmann, quien informó, a través de un comunicado, toda la situación de Nodal.

“Invitamos a los amigos de la prensa a no hacerse eco de manera irresponsable de esa falsa noticia que solo busca dañar a nuestro artista. Nada de eso es cierto. La verdad es solo una y se las informamos en su momento: Christian debió ser ingresado en un hospital en México de emergencia por un problema delicado estomacal”, aseveró Fridmann. Christian reanudó su tour “Pa’l Cora” el pasado 7 de octubre.

Ya recuperado, Nodal retomó su agenda el pasado 7 de octubre en un palenque en el que aprovechó para iniciar los festejos de cumpleaños de su esposa, quien llegó a los 21 años. Estuvo con aforo lleno. La semana pasada continuó con su espectáculo, pero la apertura de uno de ellos dio origen a cómico video, que desata carcajadas.

El intérprete de “Botella tras botella” sale dando un salto desde el fondo del escenario, mientras el show de juegos pirotécnicos se encendieron cuando él aparece, y luego baja por las escaleras y comienza su performance. Pero, la creatividad de los internautas no tiene límites, y usaron este extracto del espectáculo y le insertaron la frase célebre del popular programa “El chapulín colorado”: “Y, ahora, ¿quién podrá defendernos? Yo. ¡El Chapulín colorado!, ¡No contaban con mi astucia!”.

Como era de esperar, la imaginación no solo quedó en el video, sino también en los cometarios: “Yoooo, el Nodal colorado”, “¿Se le acabó el efecto a la Chiquitolina?”, “¿El gato volador?”, “Amigo, ayúdanos a no reírnos de tiiii😂”, “Casi se me abre la cirugía de la risa de verdad cada quien tiene lo q se merece”😂”, “Pepe Aguilar como el profesor Jirafales😂”, “Pues, le faltaron sus antenitas de vinil para detectar la presencia de “Angela Aguilar” y “Ese wey es el gato con botas pedido en Temu”.