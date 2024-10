“Ya se aburrió de ella”: esto delataría que a Nodal “se le acabó la luna de miel” por Ángela, según fans

Por esto aseguran que el cantante ya no ve con amor a Ángela Aguilar

Ángela Aguilar y Christian Nodal han estado en el centro de la atención mediática desde el inicio de su relación, pero los recientes acontecimientos han avivado aún más la polémica en torno a su matrimonio. La joven cantante celebró su 21 cumpleaños el 8 de octubre, y su esposo, Nodal, no escatimó en detalles para sorprenderla con una fiesta romántica. Sin embargo, detrás de las muestras públicas de amor y afecto, los rumores y críticas sobre la pareja siguen aumentando, alimentados por acusaciones de infidelidad y una creciente percepción de inestabilidad en su relación.

PUBLICIDAD

Ángela Aguilar hace atrevido baile a Christian Nodal (Foto: TikTok @nodal)

El romance entre Ángela y Nodal ha sido uno de los más inesperados y controvertidos del mundo del espectáculo. Su unión sorprendió a los fans y a la industria por igual, sobre todo debido a la forma en que surgió, en medio de los rumores de una supuesta infidelidad por parte de Nodal hacia su ex pareja, la rapera argentina Cazzu.

Lo más delicado de la situación es que Cazzu es la madre de la hija de Nodal, que recientemente cumplió su primer año de vida. La supuesta traición hacia la madre de su hija ha sido un punto recurrente de discusión, generando señalamientos y aunque ninguno ha hablado públicamente sobre el tema, los comentarios en redes sociales no se han hecho esperar.

Ángela Aguilar y Christian Nodal Instagram: @nodal (Instagram: @nodal)

El cumpleaños 21 de Ángela Aguilar y la criticada sorpresa de Nodal

El reciente cumpleaños de Ángela Aguilar ha sido un tema de conversación debido a la gran sorpresa que el intérprete de regional mexicano organizó para ella. Desde rosas rojas y mariachi, hasta un espectáculo de fuegos artificiales que iluminó el cielo nocturno. A través de sus redes sociales, Nodal compartió imágenes del festejo, en las que se les ve a ambos brindando y disfrutando del momento, rodeados de un lienzo charro y un gran número 21 en letras brillantes.

Sin embargo, no todo ha sido halagos para la joven pareja pues los internautas no tardaron en criticar el gesto del cantante, señalando que “hace lo mismo con todas sus ex parejas”, mencionando que gestos similares ya los había tenido con Belinda, con quien también compartió grandes muestras de amor antes de su ruptura.

Además, las especulaciones en torno al comportamiento de Nodal no se hicieron esperar. A pesar de la sorpresa y las demostraciones de cariño, muchos usuarios en redes han asegurado que “ya no se le ve tan enamorado”, y algunos llegaron a afirmar que “ya se aburrió de Ángela”. Estos comentarios, según los seguidores, son indicativos de un supuesto patrón tóxico en el cantante, quien ha sido acusado de ser inestable en sus relaciones sentimentales.

Internautas han señalado que Nodal tiende a repetir el mismo ciclo de emoción inicial, grandes gestos románticos y, posteriormente, un desinterés evidente que termina en ruptura. Esta percepción ha sido alimentada por la rapidez con la que el cantante cambia de pareja, lo que ha generado preocupaciones sobre la estabilidad de su matrimonio con Ángela.

PUBLICIDAD

Aunque la pareja ha intentado mantenerse firme frente a las críticas y seguir demostrando su amor en público, la constante vigilancia de los medios podrían estar afectando su relación. A pesar de las muestras de cariño que ambos han compartido en redes sociales, los comentarios de los fanáticos y críticos no parecen detenerse.

El tiempo dirá si la joven pareja podrá superar los desafíos que enfrentan, tanto en su relación como en su vida pública. Mientras tanto, los fans y críticos seguirán observando de cerca cada movimiento de estos dos grandes talentos del regional mexicano.