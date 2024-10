¡Pánico entre los padres! Las fiestas de ‘Diddy’ habrían llegado a este popular videojuego ¡para niños!

Para este jueves 10 de octubre se tiene previsto que inicie el juicio contra el empresario y productor musical, Sean Diddy Combs,quien tiene casi un mes detenido en Nueva York porque enfrenta cargos por agresión sexual y extorsión. Este semana sus abogado pidieron por tercera vez libertad bajo fianza, alegando de que no hay pruebas suficientes, pero de nuevo el juez Andrew Carter se lo negó y deberá permanecer recluido.

Combs se ha declarado inocente de todos los cargos y su madre afirma que todo se trata de un linchamiento público. Según el abogado Tony Buzbee, quien representa a más de 120 presuntas víctimas, varias celebridades estarían realizando pagos discretos para evitar ser nombradas en las demandas relacionadas con el caso de abuso sexual y tráfico de personas que rodea al artista de 54 años.

Entre los nombres que han sonado están los de Jay-Z, Beyoncé, y Kim Kardashian, quienes presuntamente habrían sido cómplices de algunas de las actividades ilegales de “Diddy”. También se ha rumorado, que la presentadora de tv, Oprah Winfrey habría comprado el controversial video en el que presuntamente Justin Bieber está siendo abusado.

Las fiestas de ‘Diddy’ habrían llegado a este popular videojuego ¡para niños!

Parece que los límites no existen para las pedófilos, y con el escándalo del rapero ahora se ha conocido que sus fiestas, en las que presuntamente ocurrieron muchos de los abusos a menores de edad, ahora forman parte del popular videojuego Roblox, al que millones de niños tienen acceso.

Roblox Las fiestas de Pudd Daddy habrían llegado al popular videojuego Roblox, exponiendo a miles de niños y adolescentes a escenas con alto contenido sexual dentro de la plataforma de diversión virtual. (Roblox)

De acuerdo con un artículo de The New York Reporter, “Roblox fue tildado de infierno pedófilo, con títulos como “Diddy Party”, y “Scape to Epstein Island”, según Hindenburg Research”, que publicó el martes 6 de octubre un informe siniestro en el que afirmó que los niños que jugaban a Roblox estaban expuestos a imágenes de genitales masculinos, acicalamiento por parte depredadores, clubes de striptease digital y distritos de luz roja”.

Acotó que Roblox tiene alrededor de 80 millones de usuarios diarios en su plataforma de juegos que tienen 16 años o menos, con uno de cada cinco menores de nueve años. El usuario promedio juega el juego durante 2,5 horas al día, según las propias cifras de Roblox, que fueron citadas por primera vez por el Financial Times.

Además, denunció que el videojuego también alojaba las variaciones de la cuenta de 900 del nombre Jeffrey Epstein, incluyendo numerosas cuentas de fans.