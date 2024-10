“Juan Gabriel la salvó”: Cantante mexicana que libró las fiestas de Diddy sorprende con su ‘desconocido’ pasado

El escándalo que rodea a Sean “Diddy” Combs ha sacudido a la industria del entretenimiento, provocando un efecto dominó que ha llevado a muchos artistas a expresar sus opiniones y testimonios sobre las experiencias que vivieron dentro de este oscuro mundo. Diddy, conocido por sus lujosas fiestas y su influencia en la música, ha sido acusado de abuso sexual por múltiples personas, incluyendo celebridades. Estas acusaciones han desatado una serie de revelaciones que arrojan luz sobre lo que sucedía tras bambalinas en estos exclusivos eventos.

Desde que las acusaciones contra Diddy salieron a la luz, varios artistas han compartido su perspectiva sobre el tema. Sin embargo, entre los nombres que han resonado, uno ha tomado por sorpresa a muchos: Elán, una cantante mexicana que alcanzó la fama hace años con éxitos como “Midnight” y álbumes como Street Child y London Express.

Aunque Elán se ha mantenido alejada de la industria musical durante un tiempo, su reciente resurgimiento como influencer y tiktoker ha capturado la atención del público, gracias a su humor ácido y comentarios irreverentes.

Elán La mexicana fue famosa en los 2000 por su música (Instagram)

La inesperada conexión entre Elán y Diddy

Lo que realmente sorprendió a sus seguidores fue la revelación de que Elán tenía una historia relacionada con la industria musical y, por ende, con muchas figuras importantes del espectáculo. Cuando uno de sus seguidores le preguntó si había asistido a alguna de las famosas fiestas de Diddy, su respuesta dejó a todos impactados: “Nunca había tenido contacto directo con él, lo que considero una suerte inmensa, dado el ambiente tóxico y depredador que siempre he percibido en la industria musical”.

La cantante explicó: “Afortunadamente nunca me topé con este c*brón y eso lo considero de mucha suerte porque no les voy a mentir, sí llegué a conocer a muchas personas de su círculo”. Elán relató que, como en cualquier industria, las reuniones y encuentros con personas influyentes eran constantes. Sin embargo, por alguna razón, nunca se cruzó con Diddy. Para ella, este hecho fue casi un milagro, considerando lo común que era encontrarse con figuras como él en ese ambiente.

Las fiestas de la fama

Elán también mencionó que asistió a algunas fiestas organizadas por otras celebridades, como Leonardo DiCaprio, pero que solía retirarse temprano, ya que notaba que, al avanzar la noche, “las cosas se ponían turbias”. Sin ofrecer detalles específicos, su testimonio se suma a una creciente ola de revelaciones sobre la industria del entretenimiento, en la que las fiestas de lujo, el poder y el abuso de autoridad han sido temas recurrentes.

La cantante cerró su comentario celebrando que, finalmente, muchas verdades están saliendo a la luz. “Espero que todas caigan”, dijo, refiriéndose a las figuras poderosas de la industria que han permanecido intocables durante años. También advirtió a sus seguidores que lo que se conoce es solo una parte de la realidad: “Hay más de lo que creen, no hay que cegarse”.

El emotivo momento con Juan Gabriel

Uno de los momentos más destacados de la carrera de Elán ocurrió en 2012, cuando tuvo la oportunidad de compartir el escenario con el icónico Juan Gabriel en el Auditorio Nacional. Este evento, que quedó registrado en video, muestra a la artista vestida de negro mientras el Divo de Juárez la presenta ante el público. “Gracias por venir, Elán, miren qué guapa. Un aplauso”, dice Juan Gabriel al ver a la jalicience.

El video, que acumula casi 459,000 visualizaciones en la cuenta oficial de Elán en YouTube, captura la emotividad del momento cuando ambos cantan a dueto el tema “Una aventura”. Al finalizar su actuación, Juan Gabriel le dice a Elán: “¿Dónde andabas, Elán? Ya te encontré. Me da mucho gusto que estés aquí conmigo y te agradezco mucho”.

Elán Internautas reviven momento en que Elán cantó con Juan Gabriel (Tiktok)

Esta actuación ha generado cientos de comentarios positivos, donde los fans elogian la calidad vocal de Elán y su conexión con el querido cantante, lo que ha llevado a que le pidan regresar al estudio de grabación.

Algunos, entre broma y broma, también han expresado que Juan Gabriel “salvó a Elán” ya que si ella se hubiese quedado en las infamente fiestas de Diddy, no habría podido cantar con “el Divo de Juárez”. “Si hubiese caído con Diddy, esto no habría pasado”. “Juan Gabriel salvó a Elán de Diddy”. “Qué bueno que te escogiste cantar con Juanga y no las fiestas de Diddy”, se lee.