El internet se va contra Gala Montes y lanza el #AdriánMarceloteníarazón y este es el motivo

México entero se fue en contra del youtuber Adrián Marcelo cuando se enfrentó a la actriz Gala Montes durante su participación en el programa “La casa de los famosos México 2″, pues todos conocía que la artista de 23 años sufría de depresión, ya que así lo había dicho unas semanas antes de entrar al juego, cuando se peleó con su madre a través de las redes sociales.

PUBLICIDAD

Él cuestionó su diagnóstico y aseveró que estaba fingiendo, que la depresión no se trataba de un botón de apagado y encendido, como ella lo estaba haciendo. Por supuesto que todos lo cuestionaron, ya que él además es psicólogo. Luego llegaron más enfrentamientos entre ellos y también los comentarios ofensivos, misóginos y violentos de su parte, que terminaron por sacarlo del reality cuando los patrocinadores se retiraron.

Muchos lo apoyaron y aseveraron que Gala siempre estuvo fingiendo, pero ahora que ha pasado escasas semanas de que terminó el programa, la actriz concedió una entrevista con Adela Micha y confesó que ella no estaba deprimida, sino cansada. Declaraciones que sorprendieron a todos, por lo que fue inevitable que recordaron en épico episodio con Marcelo.

“El botoncito ese que usaste de ansiedad y depresión, lo prendiste y lo apagaste. (...) Tú no estás deprimida, tú eres una gran actriz. es un pinche charlatán (quien la diagnosticó)” fue lo que le dijo Adrián, al tiempo que ella contestó: “Pobrecito, tú crees que es una actuación, tú sabes perfectamente y vas y le pones el dedo en la llaga a alguien que sabes que está deprimida. Yo estoy diagnosticada”.

Ahora, a Adela le reveló: “Soy neurótica, me cag* que me despierten, yo allá no hubiera aguantado y dije, ‘perfecto’. Y no es que estuviera deprimida, yo estaba cansada, oigan venía de hacer una novela seis meses, con toda la bronca de mi mamá pues entré a descansar”. Entonces, las redes estallaron en su contra y posicionaron la etiqueta #AdriánMarceloteníarazón y comentaron: “El mejor psicólogo de México, Adrián Marcelo, leyó perfectamente verdadera la personalidad y el juego de esta mujer mitómana”, “Él sabía muy bien que ella nunca estaba enferma y que estaba utilizando movimientos importantes por conveniencia”.

También afirmaron: “Adrián Marcelo, el villano de una historia mal contada”, “Todos le deben una disculpa a Adrián Marcelo”, “Total, sí fue una estrategia y le funcionó, y Adrián Marcelo no aguantó y se fue” y “La salud mental no es un juego de estrategia. Deberían denunciarla”.

Más y más controversias sobre Gala

Mentir y jugar sobre la salud mental ha sido una de las “bajezas” que los internautas no le perdonan a Gala, y esto es solo la punta del iceberg, por ahora están empezado a salir ciertas conductas de la actriz, que están afectando seriamente su reputación en el medio artístico y posiblemente le pase factura pronto.

Esta semana también tuvo una fuerte discusión con su estilista, Laustyling, quien denunció en redes sociales el estado en el que una de sus clientes le entregó las prendas que le prestó. Pese a que no puso nombres, Gala sola se delató porque contestó los comentarios que surgieron. Briggitte Bozzo la tildó de “malagradecida” y esto también molestó a Gala.