“Vergüenza ajena”: stylist de Gala Montes la exhibe en redes y fans la acusan de ‘maleducada’ por esto

Ha pasado una semana desde que la segunda temporada de La Casa de los Famosos México llegó a su fin, quedando como ganador, Mario Bezares, tomando el segundo lugar, Karime Pindter y en tercero Gala Montes, quienes lograron ganarse el corazón del público siendo los favoritos de cuarto mar para llevarse los cuatro millones de pesos.

PUBLICIDAD

Con su carisma y esa empatía que lograron generar con el público, cada uno mostró sus vulnerabilidades e incluso, expuso parte de su pasado, mientras Mario Bezares hablaba una vez más de lo ocurrido con el asesinato de Paco Stanley, Karime Pindter se deshizo de la etiqueta sobre ‘la chica reality’ que siempre estaba de fiesta; y Gala Montes, conectó con los espectadores gracias a su discurso sobre salud mental dando visibilidad a la depresión y defendiendo a sus compañeras frente a Adrián Marcelo.

Gala Montes es la tercera finalista de La Casa de los Famosos México

Convirtiéndose en un ícono del feminismo, Gala Montes logró que Adrián Marcelo finalmente saliera de La Casa de los Famosos tras una disputa que se dio luego de que Odalys Ramírez cuestionara al influencer sobre el comentario que hizo: “Una mujer menos para maltratar”.

Sin embargo, su salida del reality show no ha sido igual de exitosa que la de sus compañeros, siendo una de las participantes más polémicas, tanto por la reconciliación con su madre, cómo la salida de su sobrina Alabama de la escuela, pero esto no sería lo único, pues recientemente, Montes ha sido atacada nuevamente esta vez por esta acción.

Stylist de Gala Montes la expone en redes sociales

Quien fuera stylist de Gala Montes, ocupó sus redes sociales para exponer una situación que habría tenido con la actriz de 24 años, mostrando su descontento luego de que le regresara la ropa que le envió en las que se alcanzan a ver algunos de los looks que presumió la artista.

En la imagen aparentemente se ve que Gala, envió a través de una aplicación la ropa a su estilista, sin embargo, la forma fue la que no gustó a ‘Lau Styling’ quien tomó una fotografía en la que se ve el calzado tirado, ropa sobre el asiento del automóvil y otras piezas junto a calzado en una bolsa de tela.

A la imagen, la estilista, que también se encargó del vestuario de Briggitte Bozzo, comentó: “Qué horrible trabajar con gente así que te mande las cosas como un basurero… lástima y vergüenza ajena”, que al poco tiempo fue borrado de sus redes sociales, pero, los internautas poco tiempo tardaron en reaccionar ante dicho acto.

PUBLICIDAD

Stylist de Gala Montes la expone en redes sociales Instagram: @pitufinalau (Instagram: @pitufinalau)

Le llueven críticas a Gala Montes tras viralizarse estas ‘acciones’

Los internautas mostraron su molestia a Gala Montes tras esta foto de su stylist comentando: “Gala devolviendo el vestuario a la stylist como si fuera ropa de paca que acaba de comprar, ni siquiera, ellos la acomodan en la bolsa doblada”, mientras que otro usuario escribió: “Ya sabemos que Gala Montes no tiene nada de educación, pero esto ya es una nacada de otro nivel En estas condiciones tan desagradables, Gala Montes devolvió el vestuario que había utilizado El tiempo le sigue dando la razón a Adrián Marcelo, Gala es una maleducada de lo peor”.

Gala devolviendo el vestuario a la stylist como si fuera ropa de paca que acaba de comprar, ni siquiera, ellos la acomodan en la bolsa doblada. pic.twitter.com/1JJcKNBjxu — Sour candy (@MrDiegoPerez11) October 9, 2024

Gala Montes está siendo duramente criticada en redes sociales tras las acciones que ha tenido desde su salida de La Casa de los Famosos, y es que, aseguran que la actriz no solo “mintió” acerca de su depresión tras viralizarse un fragmento de entrevista con Adela Micha donde reveló:

“Soy neurótica, me caga (sic) que me despierten. Y, pues, no es que estuviera deprimida, yo estaba cansada oigan, venía de hacer una novela seis meses, me trajeron así… toda la bronca de mi mamá, entré a descansar”.

Además de esto, un video del diseñador Marco Antonio Flores Vargas, indignó al público luego de que revelara que Mario Bezares le habló por teléfono para agradecerle por el apoyo en su vestuario y que incluso, durante su estancia, lo nombró en varias ocasiones, sin embargo, Gala Montes no tuvo el mismo gesto con la hija del vestuarista, quien aseguró, nunca la mencionó a pesar de trabajar con ell