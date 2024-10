“No quiero ir a sus conciertos”, la razón por la que Nodal pierde fans, y tiene que ver con Ángela Aguilar

Nodal sigue triunfando con su gira y conciertos y cada vez son más los fans que suma el cantante, quien se encuentra con su gira Pa’l Cora tour.

Son miles quienes lo aman y admiran, pero un detalle está haciendo que algunos fans ya no quieran ir a sus conciertos y pierdan el interés.

Muchos fans de Nodal aseguran que van a sus conciertos a verlo cantar a él todos sus éxitos, y si bien es cierto que lo hace, un detalle está generando molestias.

Y es que el cantante está subiendo a su esposa Ángela Aguilar al escenario en cada concierto, al principio lo hacía pocas veces, pero ahora sucede muy seguido y esto no le ha gustado a muchos.

Incluso, en uno de sus más recientes conciertos no solo apareció su esposa, también su cuñado, Leonardo Aguilar, con quien cantó el tema de Pepe Aguilar, Por mujeres como tú.

Muchos dicen que solo falta que lleve a su suegro Pepe, y esto no tiene a muchos felices, pues aseguran que quieren ver a Nodal, no a su esposa, ni a su familia, para eso, ellos tienen su propio show, que lleva por nombre Jaripeo hasta los huesos.

“Ya no quiero ir a sus conciertos, que flojera que en todos suba a Ángela, no la quiero ver a ella”, “están peor que Camilo y Evaluna, uno va por él y terminan con la esposa en el escenario”, “entiendo que sea la esposa, está bien que ella lo acomapañe pero no que cante, no la quiero ver”, “ya nada más falta que también salga a cantar Pepe y así estará toda la familia que horror”, “ya no vale la pena pagar por un concierto de Nodal, porque tendremos que ver a los Aguilar y no quiero”, son algunas de las reacciones en redes.

Muchos dicen que esto lo hace por presión de Pepe Aguilar, pero otros lo defienden y aseguran que todos son grandes cantantes y es bueno ver este show, pues pagas por uno y ves a más cantantes.