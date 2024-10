Pepe Aguilar es uno de los cantantes más famosos de México que actualmente se ha visto envuelto en una polémica tras el romance de su hija Ángela con Nodal.

Mucho se ha dicho sobre si el cantante aprueba la relación o no, y luego de la canción que acaba de lanzar Cuídamela bien, se han desatado de nuevo sospechas sobre que no está muy de acuerdo.

“Qué cosa tan desagradable”, Pepe Aguilar habla de la relación de Ángela y Nodal y deja en shock a todos

Durante una reciente entrevista en el programa Despierta América, Pepe Aguilar se sinceró sobre lo que opina de la relación de su hija y su ahora yerno y sorprendió a todos.

Cuando el conductor Alan Tacher le preguntó si ve a su hija y Nodal enamorados, Pepe respondió que sí, y hasta aseguró que es algo “desagradable”.

“¡Qué cosa tan desagradable! Son unos verdaderos cursis todo el tiempo. Yo pensaba que yo era cursi, pensaba que mis papás eran cursis, no hombre, estos g*eyes, ¡qué barbaridad!, pero está bonito”, aseguró.

Y es que dejó claro que, aunque le parecen muy cursis, le tiene un gran cariño a Nodal, a diferencia de lo que muchos piensan, especialmente luego que lanzara su última canción.

“Lo quiero mucho a Christian, la verdad es un buen muchacho, desde hace muchos años lo conozco, hay cariño, pues. A parte como colega, lo respeto mucho y lo admiro, se me hace un chavo que canta muy bien. Y ya cuando la escuchó se quedó como pensando y me dijo ‘A ver suegro, póngamela otra vez’ (…) Le digo ‘¿Qué pasó?’, me dice ‘Está buena, está buena, todavía no sé qué pensar’”, dijo, dejando claro que hay una gran relación.

Además, sobre la canción, contó cómo fue que se la mostró a Nodal y cuál fue su reacción.

“A todo el mundo, claro, a Christian también (…) Llegué y le dije: ‘Oye pues, mira, creo que nos está jugando todo el mundo, vamos a jugar también, ¿no?’ (…) ‘¿Pero de qué me está hablando mi suegro?’, me decía. ‘No te asustes hombre, ahí te va’. A ver suegro, póngamela otra vez, me dice por favor, quiero escuchar algo. No pues está buena, está buena, todavía no sé qué pensar”, dijo Pepe.

E incluso se mostró preocupado por la salud del cantante quien recientemente estuvo hospitalizado y aseguró que está trabajando mucho, lo que deja ver que sin duda se llevan bien y no hay odio ni rencor.