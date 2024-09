“Mire Don Pepe”, Nodal dice que su “vicio” es Ángela Aguilar, pero queda en evidencia su “amor” por otra

Nodal y Ángela Aguilar están viviendo su amor al máximo y recientemente cumplieron dos meses de casados, dejando ver que su amor es real y que van muy en serio.

La pareja ha generado mucha polémica con su romance tras la ruptura del mexicano con Cazzu, pero se han dedicado a ser felices y no prestarles atención a las críticas.

A través de las redes, los cantantes mexicanos comparten fotos y videos que dejan ver lo enamorados que están y lo bien que va su vida de casados.

Nodal dice que su “vicio” es Ángela Aguilar, pero queda en evidencia su “amor” por otra

Durante una reciente entrevista, a Nodal le hicieron varias preguntas de su vida personal, entre ellas, cuál era su vicio favorito, a lo que su respuesta sorprendió.

Y es que el cantante aseguró que su vicio favorito es su esposa, Ángela Aguilar, lo que dejó a muchos sorprendidos, pues aseguran que “cambia de vicios a cada rato”.

“Hace un mes decía que amaba a cazu , este tipo no sabe ni a quien quiere”, “Menos mal que todo queda grabado porque tres Doritos después... Ya saben😂”, “Y su Crush favorita es Cazzu, y su ex favorita es Belinda, y así va por la vida haciendo “FAVORITAS” a todas con las que está 😂”, “Hace tres meses era cazzu entonces una persona q no sabe ni cómo hablar que va a saber de lo demás”, “Curioso en su momento hablaba así de cada una de sus parejas, veremos en 3 añitos quien es la siguiente”, y “Ay mijo, ya no le creo ! Usted ama a una hoy y a otra mañana”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Pero, otra de estas preguntas lo dejaron en evidencia, pues cuando le preguntaron quién era su artista favorito, aseguró que Nathy Peluso, demostrado su “amor” de nuevo por la cantante argentina , a quien Nodal ya ha mencionado en diferentes oportunidades como alguien con quien quisiera trabajar y alguien a quien admira, por lo que muchos sospechan que ella será la “próxima víctima” del cantante.

“Haciendo guiño a @nathypeluso ??”, “Naty ponle “soy fan de su relacion " 😂”, “Ángela procede a hacerse amiga de Nathy 😂😂”, “mire esto Don Pepe, cuide a su Angelita”, “ya van varias veces que menciona a Nathy”, “esos son sus verdaderos deseos y su vicio, nunca deja de mencionar a Nathy”, “entonces la q sigue seria Nathy peluso? 😂”, “me huele a que Nathy Peluso será la próxima víctima”, “Nodal menciona más a Nathy que a Ángela, cuidado Angelita”, “uy se nota que la Nathy es el verdadero amor de Nodal ahorita”, fueron otros de los comentarios en redes.