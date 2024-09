“Alguien dormirá en el sofá”, el gesto que Nodal habría tenido con Cazzu y dicen que Ángela no le perdonará

Cazzu y Nodal están tratando de tener la mejor relación por el bien de su hija Inti tras su separación y eso fue evidente en la fiesta que le hicieron a su pequeña de cumpleaños.

Fue hace una semana cuando el cantante mexicano viajó a Argentina para celebrar el primer cumpleaños de su hija Inti y en fotos y videos se pudo ver que estuvo junto a Cazzu al menos al momento de cantar el cumpleaños con los familiares y amigos.

Se sospecha que fue el cantante quien pagó la fiesta, pero lo cierto es que desde ahí parece que las cosas con su ex han mejorado y él tuvo un gesto con ella que ha sorprendido.

“Alguien dormirá en el sofá”, aseguran que Nodal comenzó a seguir de nuevo a Cazzu en redes tras fiesta de su hija

Luego de la fiesta de cumpleaños de Inti, Nodal comenzó a seguir de nuevo a Cazzu en Instagram, a quien había dejado de seguir cuando terminaron, según contó el programa En Casa con Telemundo.

Esto ha generado polémica en redes, pues aseguran que esta decisión del cantante tendría a su esposa, Ángela Aguilar, quien tampoco habría estado muy feliz con el hecho que Nodal y Cazzu se reencontraran en la fiesta.

“Ahora sí la sigue, qué habrá pasado en ese cumpleaños”, “alguien no va a estar soportando con esta decisión jaja”, “esto no se lo va a perdonar la angelita”, “creo que alguien dormirá en el sofá hoy jaja”, “pobre Angelita, no debe estar muy feliz porque sus planes se están viniendo abajo”, “aunque Ángela los quiera separar, Nodal y Cazzu estarán siempre unidos por su hija”, “como que pasó algo en ese cumpleaños jaja”, y “me encanta esto, Cazzu es la madre de su hija quiera o no”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Nodal se defendió de las críticas por no publicar fotos con su hija en su cumpleaños

Luego de la fiesta, Nodal fue criticado en redes por no haber compartido ni una foto ni una dedicatoria a su hija en su cumpleaños a diferencia de Cazzu que sí lo hizo y ante esto, el mexicano salió a defenderse.

El cantante se mostró molesto por tantas críticas y explicó la razón por la que no compartió fotos con su hija.

“Ya andan con que, ‘¿por qué no subo foto de mi hija en su cumpleaños?’, ‘¿por qué no felicito a mi hija en su cumpleaños por las redes sociales?’, que esto que el otro… Yo soy bien consciente, no hablo de los fans, hablo de medios desde los más prestigiados hasta los más bajos, de influencers, payasos, hasta reales, de todo tipo. ¿Cómo usan una imagen con mi hija para decir: No, que este cab** no quiere pagar manutención”, destacó.

Aseguró que para él es importante que su hija vea el álbum de fotos y vea que su papá siempre ha estado ahí, y dio a entender que fue él quien pagó la fiesta que se hizo.

“Lo que para mí es importante, lo que sí quiero es que mi hija cuando abra el álbum de fotos familiares y vea que su papi siempre está ahí, que siempre intenta estar ahí y que para estar con ella vuela 24 horas, y tiene que trabajar para que sucedan fiestas tan preciosas como la que se vivió, para que no le falte ropita, comida, que viva en un lugar bonito, que viva bien, que no le falte nada desde ahí va el amor, no desde una publicación, no entiendo por qué debería publicar fotos o videos, es una bebé”.