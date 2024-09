“Debería darte pena”, Nodal envía indirecta a Cazzu tras fiesta de su hija, pero así la defienden en redes

Hace unos días Nodal y Cazzu festejaron el primer cumpleaños de su hija Inti y en redes se filtraron algunas imágenes y videos, además que la cantante argentina también subió fotos de ese día tan importante.

PUBLICIDAD

Muchos la han criticado porque cortó a Nodal de un video en el que aparecía en la fiesta cargando a su hija, y solo se ven Inti y ella, mientras que otros la defienden y aseguran que no tendría por qué publicarlo.

Además, por supuesto, también han criticado a Nodal por no haber compartido ninguna foto de la fiesta con su hija, ni en su cumpleaños, y sí comparte fotos con Ángela.

Ante esto, el cantante compartió un video en sus redes explicando por qué no publica fotos con su hija ahora, y se mostró muy molesto.

La indirecta que Nodal le mandó a Cazzu en su molesto mensaje sobre su hija en redes

Nodal aseguró que que la razón por la que no comparte fotos con su hija Inti es porque no la quiere exponer, además que aseguró que lo más importante es que su pequeña sepa que su papá está ahí para ella.

“Ya andan con que, ‘¿por qué no subo foto de mi hija en su cumpleaños?’, ‘¿por qué no felicito a mi hija en su cumpleaños por las redes sociales?’, que esto que el otro… Yo soy bien consciente, no hablo de los fans, hablo de medios desde los más prestigiados hasta los más bajos, de influencers, payasos, hasta reales, de todo tipo. ¿Cómo usan una imagen con mi hija para decir: No, que este cab** no quiere pagar manutención”, destacó.

Y además, envió una indirecta a Cazzu, al asegurar que él no quería exponer a su bebé a las redes y al hate que reciben, y destacó “si los demás lo hacen, yo no quiero, si los demás lo hacen, está bien”, refiriéndose a su ex, quien sí compartió fotos de Inti.

PUBLICIDAD

Aseguró que para él es importante que su hija vea el álbum de fotos y vea que su papá siempre ha estado ahí, y dio a entender que fue él quien pagó la fiesta que se hizo.

“Lo que para mí es importante, lo que sí quiero es que mi hija cuando abra el álbum de fotos familiares y vea que su papi siempre está ahí, que siempre intenta estar ahí y que para estar con ella vuela 24 horas, y tiene que trabajar para que sucedan fiestas tan preciosas como la que se vivió, para que no le falte ropita, comida, que viva en un lugar bonito, que viva bien, que no le falte nada desde ahí va el amor, no desde una publicación, no entiendo por qué debería publicar fotos o videos, es una bebé”.

Ante estas indirectas, en redes han salido a defender a Cazzu, asegurando que ella tiene todo el derecho de publicar fotos de su hija, además que él también antes compartía fotos de la pequeña.

“El Mierdero lo hiciste tú y tu amante, que vienes a hacerte el buen hombre”, “debería darte vergüenza”, “Woww osea que cazzu no le puede dar lujos a la bebe..?? Prepotente, antes tenias fotos de la niña y ahora las borro para poner las de la venenito”, “tú antes hacías lo mismo pero ahora solo publicas fotos de tu esposa, y Cazzu es la que está mal por favor”, “como que se picó”, y “Pues sr Nodal, usted empezó con esto ya q publicaba sus cosas. Esa son consecuencias”, fueron algunos de los comentarios.