Ester Expósito y el incomodo momento que vivió al aceptar una foto a un fan

Es una historia que se está repitiendo muy seguido con las celebridades. Le pasó a Rosalía cuando un fan le colocó la mano en la cintura; a Shakira a quien le grabaron un video por debajo de su vestido mientras bailaba en una discoteca y ahora a la protagonista de la serie Élite, Ester Expósito, fue quien vivió un desagradable momento con uno de sus seguidores.

Resulta que Expósito amablemente aceptó tomarse una foto con un fan, sin esperarse cómo este iba a responder. Y es que, mientras se estaban haciendo la imagen, el hombre colocó su mano en varias ocasiones cerca del trasero de la joven.

En las imágenes, que se han publicado en X (el antiguo ‘Twitter’) y se han hecho virales, muestran a una Ester visiblemente incómoda con el gesto. De hecho, se mueve sutilmente para zafarse. Sin embargo, el hombre parece no entenderlo pues, cuando repiten la foto, vuelve a colocar su mano en el mismo lugar exactamente.

Internautas exigen respeto

Las redes sociales explotaron con los comentarios de los internautas, considerando una falta de respeto y exigiendo mayor conciencia hacia las figuras publicas independientemente de su fama o visibilidad.

“Me parece una falta de respeto total hacia ella haciéndola sentirse incomoda eso no lo hace un caballero a una mujer se la debe respetar”, “Él sujeto abusador merecía una bofetada, un empujón y que las personas presentes le manifiesten su rechazo. La lucha contra el machismo es de todos, no solo de las mujeres”, “Esto no es normal, que alguien lo pare”, son algunos de los comentarios en las redes.

Según el portal Marca, el silencio de la actriz ha sido interpretado por algunos como una postura de discreción o desinterés en fomentar la polémica, mientras que otros la consideran un gesto de frustración ante la imposibilidad de detener este tipo de comportamientos por completo.

“El tipo apesta a rancio y con toda seguridad pone la mano más abajo de lo que debería a conciencia. Ahora, no creo que eso se deba llamar ‘tocar culo”, ha sido uno de los comentarios más aplaudidos. Aunque otros se preguntan: “¿Y ella por qué no dice nada?”.