“¿Es Ester?” Alex Speitzer presume Milano pero aseguran que así estaría confirmando que regresó con Ester Expósito

Los actores Ester Expósito y Alejandro Speitzer, mantuvieron una relación entre 2020 y 2021. Guapos, jóvenes y famosos, se consagraron como una las parejas más aclamadas y con los mejores comentarios. La química entre ellos era más que evidente y en sus respectivas redes sociales se sucedían las mutuas muestras de amor. Pero todo se derrumbó y la pareja se separó.

Pero al parecer esta historia de amor estaría viviendo una segunda oportunidad después de que una fan los encontró juntos en Madrid, lo que generó fuertes rumores de reconciliación en las redes sociales.

Según el portal N+, el pasado miércoles 18 de septiembre en el parque Isabel II, una fan mexicana identificada como Rebeca se encontró con la pareja y decidió acercarse a pedir una selfie.

Rebeca relató en sus redes sociales que primero vio a Alejandro y decidió pedirle una foto. El actor accedió amablemente, pero poco después, la fan notó la presencia de Ester Expósito, quien estaba cerca de ellos. “Escuché a una chica que dijo ‘no te subas al taxi’ y cuando volteé, vi que era Ester”, destacó.

"¿Es Ester?" Alex Speitzer presume Milano y sus flores pero aseguran que así estaría confirmando que regresó con Ester Expósito Ester Expósito y Alejandro Speitzer, mantuvieron una relación entre 2020 y 2021 (TikTok @rebecapchh97)

La fan decidió grabar un breve video para enviarlo a sus amigas. Sin embargo, la situación se tornó incómoda cuando Alejandro le pidió que eliminara el video, argumentando que se trataba de la privacidad de ambos. Speitzer incluso se aseguró de que el video fuera eliminado de la carpeta de eliminados del teléfono de la joven.

¿Flores y reconciliación?

Pero esto no quedó así. Alex Speitzer viajó recientemente a Milano y presumió de su estadía con varias instantáneas, entre ellas una de él con un ramo de flores y la siguiente una fotografía de una adolescente que se parece mucho a Ester Exposito, lo que desató nuevamente los comentarios de una reconciliación.

“CONFIRMANDO QUE VOLVIERON😍”, “Pa que te enojabas con la chava que los grabo en Madrid si de todos modos la ibas a subir bb?”, “Es Ester?”, “😍 que vivan los ex”, “Tu lo viste, yo lo vi, él lo confirmó 😍”, son algunas de las opibnione4s que recibió el actor mexicano en su post en el que escribió “Milano y más flores”.

Otras fans aclararon que la fotografía de la adolescente no es la actriz española Ester Exposito. “No entiendo!! No veo a Ester por ningún lado”, “No es Ester, es una fotografía que está exhibida en un museo peeeero eso no quita que si se parece mil a Ester🤭 quizá es un mensaje de volvieron… 😱”, “Ya me fui a investigar y es una fotografía de la fotógrafa Talia chetrit 😁😁😁😁😁😁”.

Ni la actriz española ni el actor mexicano han aclarado su encuentro en Madrid, ni asomado la posibilidad de un regreso como pareja.