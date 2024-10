Hermana de Ángela Aguilar sí siente celos de ella por esta razón y dicen que todo es culpa de Pepe Aguilar

Por mucho tiempo se ha hablado de una rivalidad y celos en la relación de Ángela Aguilar y Aneliz, y es que se dice que su padre, Pepe Aguilar prefiere a su hija menor.

PUBLICIDAD

Pepe y Ángela tienen una relación muy estrecha, son muy unidos, y comparten la pasión por el canto, algo que los ha unido mucho más, por lo que en redes siempre han asegurado que él rechaza o menosprecia a su hija mayor.

Ahora que Ángela se casó con Nodal, dicen que la preferencia de Pepe es más evidente aún, pues le cuesta aceptar que su hija está casada sin valorar a la que aún tiene en casa, según internautas.

Hermana de Ángela Aguilar sí siente celos de ella por esta razón y le reclaman a Pepe Aguilar

Ahora, Pepe Aguilar, confesó que su hija Aneliz sí se puso celosa de su hermana Ángela y le hizo un fuerte reclamo a él.

Durante una entrevista a Despierta América, el cantante mexicano reveló que su hija mayor se puso celosa con su nueva canción “Cuídamela bien”, donde le advierte a Nodal que cuide a su hija Ángela, con quien se casó en julio pasado.

“Se puso celosa con la canción. Dijo: ‘oye, ¿cómo que ‘te llevaste a la mejor mujer, ¿y yo qué fregados?’”, dijo Pepe sobre el reclamo que le hizo su hija Aneliz.

Ante esto, el cantante le dijo que el tema no lo había compuesto él, y le dejó claro que él las ama a las dos por igual.

PUBLICIDAD

“Le dije yo no la compuse, hombre, yo nomás la estoy cantando, soy un intérprete. A ti te amo igual. Tú que tienes hijos lo sabes perfectamente bien y lo voy a decir aquí, a los hijos se les quiere igual, pero cada uno es diferente”, destacó.

Sin embargo, en redes aseguran que no es cierto, pues se le nota que él tiene preferencias por Ángela.

“A la veneno la quiere más porque es a la que le puede sacar provecho”, “Siempre trato más a la Ángela porque es igual de pesada que el!”, “Pues si a todos los hijos se quiere por igual porque no se ve el mismo aprecio por el mayor..??? Porque fue de otro matrimonio??”, “yo no le creo nada, es obvio que a Ángela la quiere más y tiene preferencias”, “a la otra hija nunca la nombra, siempre la hace de menos”, “la otra hija es hermosa y es una dama, pero él no le da el mismo cariño que a Ángela”, y “es que Angelita le da más platica que la otra”, fueron algunas de las reacciones en redes.