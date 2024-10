Sigue el efecto dominó: Esta cantante afirma que su famoso grupo de pop era en realidad una “red de prostitución”

Bien dice el dicho que “no todo lo que brilla es oro”, y esto lo entendió muy bien la excantante del grupo de pop Pussycat Dolls, Kaya Jones, quien afirmó que todo se trató de una fachada para esconder presuntos escalofriantes delitos de tráfico sexual. Denunció que era una “red de prostitución”.

PUBLICIDAD

Estas perturbadoras confesiones las efectuó en el 2017, pero nuevamente están tomando revuelvo tras la detención del rapero Sean Combs, quien fue acusado por abuso sexual, así como asociación delictiva, tráfico sexual y transporte para ejercer la prostitución. Se cree que una de sus mayores víctimas es el canadiense Justin Bieber, quien hasta ahora se mantiene en silencio.

Jones denunció a través de su cuenta en X que, tanto ella como el resto de las integrantes, supuestamente las obligaron a hacer de todo, incluso “acostarse con quien les dijesen”. “Mi verdad. No estaba en un grupo de chicas. Estaba en una red de prostitución. Ah, y resultó que cantábamos y éramos famosas. Mientras que todos los que eran nuestros dueños ganaban dinero”, escribió Kaya Jones en una serie de tuits explosivos.

Ella contó que prefirió renunciar a sus sueños, sus amigas de la banda y el contrato por 13 millones de dólares, pues sabía en lo que depararía todo. En un una nota publicada por Page Six, dijo que no era la primera vez que denunciaba, el problema radicaba en el que no la tomaron en serio.

“En 2004 se lo dije a los ejecutivos de Hollywood, en 2005-2006 se lo dije a la prensa. En 2011 volví a hablar. ¡Espero que me puedan escuchar ahora, medios de comunicación en 2017! ¡Bien hecho!”, escribió . Además, le aseguro a un fans que revelaría los nombres de los depredadores.

‘Diddy’ dejó ver en esta entrevista el control absoluto sobre Justin

Lejos de que los ánimos se calmen, la historia de Combs cada vez se torna más turbia, razón por la que ahora 120 presuntas víctimas, entre ellas 25 menores de edad, lo demandaron. Además, de que la recordaron una entrevista que Justin Bieber ofreció junto a él en el 2011 y que evidencian el control que tenía sobre el entonces adolescente de 16 años.

Sean Combs y Justin Bieber Recuerdan entrevista del 2011 con Sean Combs y Justin Bieber, en el que el rapero deja ver cuánta influencia tenía sobre adolescente de 16 años, quien no pudo responder preguntas "delicadas" (Youtube Jimmy Kimmel Lives!)

“Diddy” acompañó a Justin al programa de Jimmy Kimmel, quien quedó sorprendido de la gran influencia que el rapero tenía en el joven cantante, pues Justin se sentaba y actuaba a imagen y semejanza de su “mentor”. Tal fue la impresión que Kimmel reaccionó: “¿Ves la impresión que estás causando en el joven? Espero que seas un buen modelo para él... ¿qué les pasa?”, reseñó Daily Mail.

Pero, lo más escalofriante fue la respuesta de Sean, de 41 años en ese momento: “Creo que nos hemos hecho amigos de una manera extraña”. Mas, no todo quedó ahí, porque el presentador le preguntó al jovencito qué hacían cuando salían como amigos, y Combs interrumpió para responder: “Él sabe que no debe hablar de las cosas que hace con su hermano mayor Puff en la televisión nacional. No todo es para todo el mundo”.